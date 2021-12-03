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Технология Apple ускорит обмен данными по воздуху до терабитных значений

Технология Apple ускорит обмен данными по воздуху до терабитных значений

Новый патент компании описывает оригинальную схему беспроводного обмена данными. На смену Bluetooth и Wi-Fi может прийти более продвинутая технология, подобная оптоволоконной связи, но использоваться она будет без каких-либо кабелей.

Согласно документу, опубликованному патентным ведомством США, главное преимущество оптической передачи информации перед медным проводником заключается в отсутствии радиопомех и контуров заземления.

В своём патенте Apple предложила решить главную проблему оптического способа передачи информации — чувствительность кабелей к изгибам. Вместо этого предлагается использовать прямое соединение по воздуху.

Решение компании заключается в использовании подвижных линз, которые смогут корректировать сигнал, подстраиваясь друг под друга для достижения максимально возможной скорости передачи данных. Позиционирование будет происходить последовательно: сперва приёмник проконтролирует размещение линзы передатчика, а затем калибровка произойдёт в обратном порядке.

По заверению инженеров Apple, потенциально скорость оптической связи оценивается как значение в диапазоне от десятков гигабит до терабита данных в секунду.

Компания также заявляет, что такой метод связи может быть не только быстрее, чем радиоканал, но и более безопасным из-за узкой направленности сигнала и тщательного согласования передатчика с приёмником. Сроки появления коммерческих решений на базе описанной технологии пока не известны.

По материалам 4PDA
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