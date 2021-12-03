Технология Apple ускорит обмен данными по воздуху до терабитных значений

Новый патент компании описывает оригинальную схему беспроводного обмена данными. На смену Bluetooth и Wi-Fi может прийти более продвинутая технология, подобная оптоволоконной связи, но использоваться она будет без каких-либо кабелей.
Согласно документу, опубликованному патентным ведомством США, главное преимущество оптической передачи информации перед медным проводником заключается в отсутствии радиопомех и контуров заземления.
В своём патенте Apple предложила решить главную проблему оптического способа передачи информации — чувствительность кабелей к изгибам. Вместо этого предлагается использовать прямое соединение по воздуху.
Решение компании заключается в использовании подвижных линз, которые смогут корректировать сигнал, подстраиваясь друг под друга для достижения максимально возможной скорости передачи данных. Позиционирование будет происходить последовательно: сперва приёмник проконтролирует размещение линзы передатчика, а затем калибровка произойдёт в обратном порядке.
По заверению инженеров Apple, потенциально скорость оптической связи оценивается как значение в диапазоне от десятков гигабит до терабита данных в секунду.
Компания также заявляет, что такой метод связи может быть не только быстрее, чем радиоканал, но и более безопасным из-за узкой направленности сигнала и тщательного согласования передатчика с приёмником. Сроки появления коммерческих решений на базе описанной технологии пока не известны.
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