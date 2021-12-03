Нардепы поддержали законопроект о налоговых льготах для резидентов индустриальных парков

Принят за основу проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство.

В первом чтении документ поддержали 256 нардепов.

Как отмечается, цель законопроекта — содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств с помощью механизма индустриальных парков в целях превращения их в движущую силу экономического и промышленного развития путем внедрения инвестиционных стимулов, которые соответствуют современным мировым тенденциям и повысят конкурентоспособность отечественных индустриальных парков.

Документ дает право органам местного самоуправления устанавливать льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю и предусматривает освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта нового оборудования, ввозимого участниками индустриальных парков, исключительно для собственного использования при ведении ими деятельности в сферах перерабатывающей промышленности или научно-исследовательской деятельности на территории (в пределах) индустриального парка (без права предоставления в аренду, передачу в пользование третьим лицам на любых других условиях).