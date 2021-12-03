0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Нардепы поддержали законопроект о налоговых льготах для резидентов индустриальных парков

Нардепы поддержали законопроект о налоговых льготах для резидентов индустриальных парков

Принят за основу проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство.

В первом чтении документ поддержали 256 нардепов.

Как отмечается, цель законопроекта — содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств с помощью механизма индустриальных парков в целях превращения их в движущую силу экономического и промышленного развития путем внедрения инвестиционных стимулов, которые соответствуют современным мировым тенденциям и повысят конкурентоспособность отечественных индустриальных парков.

Документ дает право органам местного самоуправления устанавливать льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю и предусматривает освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта нового оборудования, ввозимого участниками индустриальных парков, исключительно для собственного использования при ведении ими деятельности в сферах перерабатывающей промышленности или научно-исследовательской деятельности на территории (в пределах) индустриального парка (без права предоставления в аренду, передачу в пользование третьим лицам на любых других условиях).

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.