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НАПК выявило нарушения на 230 млн грн в декларациях должностных лиц за ноябрь

НАПК выявило нарушения на 230 млн грн в декларациях должностных лиц за ноябрь

НАПК опубликовало отчет за ноябрь, в котором говорится о нарушениях в декларациях более чем на 230 млн грн.

Об этом пишет НАПК в Facebook.

«По результатам полной проверки деклараций в ноябре НАПК выявило недостоверные сведения в декларациях должностных лиц на 234 млн гривен. В общей сложности в течение ноября НАПК завершило полную проверку 96 деклараций», — говорится в сообщении.

В декларациях двух депутатов местных советов НАПК зафиксировало признаки необоснованных активов более чем на 8,8 млн грн.

В частности, разница между стоимостью приобретенных депутатом Новопетровского сельского совета Вышгородского района объектов недвижимости и его законными доходами составила 6,6 млн грн.

При наличии оснований, эту информацию передадут в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для обращения в дальнейшем в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства.

Кроме того, в 19 декларациях зафиксировали недостоверную информацию на свыше 1,1 млн грн, в частности в документах одного нардепа Украины и 19 депутатов местных советов.

Также нарушения нашли в декларации депутата Вышгородского городского совета: он указал криптовалюту Bitcoin стоимостью 18,9 млн грн, однако во время проверки ее наличие не подтвердил.

В декларации депутата Львовского облсовета есть нарушения на сумму, превышающую 27 млн грн. Среди всего не отмечено несколько грузовиков.

Сведения о ложной информации НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований, офис Генерального прокурора.

В 22 декларациях выявили административные правонарушения на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. гривен до 1,1 млн гривен).

Недостоверные сведения указали бывший мэр Глухова, заместитель начальника Сумской таможни ГФС, 11 депутатов местных советов.

Еще 18 деклараций содержат незначительные нарушения, а 37 — ложную информацию на сумму до 100 прожиточных минимумов, что не предусматривает уголовной и административной ответственности.

В НАПК добавляют, что в течение 11 месяцев 2021 года было проверено 831 декларацию, в 72 из которых зафиксировали уголовные правонарушения.

В целом за январь-ноябрь выявлены недостоверные сведения на сумму 943,5 млн грн.

По материалам Espreso.tv
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