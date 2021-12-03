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Платных дорог в Украине будет немного: в Кабмине рассказали, где их построят

Платных дорог в Украине будет немного: в Кабмине рассказали, где их построят

В Украине будет немного платных автобанов. Как пояснил замминистра финансов Александр Кава, площадь страны достаточно большая — и относительно низкая плотность населения. Чтобы проект дороги был успешным и интересным для инвесторов, среднегодовой среднесуточный трафик должен составлять не менее 18 тыс. авто, а такой уровень есть только на подходах к Киеву и некоторым городам-миллионникам.

Кава отметил, что даже на трассе Киев — Одесса, если измерить в районе Умани, среднесуточный среднегодовой трафик будет лишь около 5 тыс. авто. А это в 3,5 раза меньше, чем необходимый трафик, сказал замминистра в интервью LegalHub.

«Поэтому я вижу перспективные проекты в стране, но это не большие дороги, а новая автомагистраль Киев — Белая Церковь, которая могла бы быть построена в варианте шестиполосной скоростной дороги с обходами населенных пунктов с разрешенной скоростью движения 130 км в час. Имеющаяся трасса М-05 от Киева до Белой Церкви идет через многие населенные пункты, где нет возможности ее расширять, к сожалению. И поэтому этот участок дороги очень часто стоит в пробках не только в часы пик, особенно в период летней нагрузки», — говорит замминистра.

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По его словам, новый скоростной путь позволил бы от Белой Церкви до столицы доезжать за 30−35 минут без нарушения скоростного режима. Кроме того, есть перспектива строительства концессионной дороги от города Стрый (Львовская область) в направлении Мукачево через горный хребет.

Кава отметил, что автобан позволил бы автомобилистам вдвое быстрее доезжать от Львова до Мукачево и преодолевать Карпатский хребет. По его словам, будет очевидной экономия времени и топлива.

«По дороге от Львова до Мукачево автомобилист едет около 4 часов. По новой скоростной дороге, которая была бы проложена в варианте две плюс две полосы со скоростью 130 км в час, продолжительность поездки составляла бы около 2 часов, что позволило бы людям экономить время. А сэкономленное время и топливо монетизировать в виде платы за проезд», — добавил замминистра.

По материалам Обозреватель
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