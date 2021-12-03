Украина потратит все полученные от МВФ $2,7 млрд до конца года, несмотря на взятые обязательства

Украина израсходовала $2,45 млрд из полученных $2,7 млрд от МВФ в рамках распределения специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) и до конца года потратит оставшуюся сумму.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию Министерства финансов.

«Неиспользованный остаток составляет 178 219 820 СПЗ. На следующей неделе они поступят в Государственную казначейскую службу и будут израсходованы. Это около $250 млн», — сообщили в Минфине.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в августе объявила о начале распределения SDR на $650 млрд, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в Фонде получила более $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). Затем Министерство финансов конвертировало в доллары и евро около SDR1 млрд для проведения 29 сентября погашения выпущенных пять лет назад под гарантии США евробондов на $1 млрд.

Однако в опубликованном в ноябре Меморандуме экономической и финансовой политики с МВФ Украина указала, что намерена сохранить половину из $2,7 млрд, полученных в рамках распределения СДР, в качестве буфера против будущих рисков.