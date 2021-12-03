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НКЦБФР меняет подачу отчетных данных товарными биржами

НКЦБФР меняет подачу отчетных данных товарными биржами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила новый порядок составления, подачи и обнародования товарными биржами отчетных данных.

Соответствующее положение одобрено на очередном заседании НКЦБФР.

«Товарный рынок — довольно новый сегмент для НКЦБФР. Мы приступили к его регулированию с июля этого года. Но для нас важно создать прозрачные и открытые условия для работы торговых площадок на финансовом рынке. Подача отчетных данных является ключевой составляющей для осуществления надзора за деятельностью участников товарного рынка. Также Комиссия прилагает много усилий, чтобы любая коммуникация участников рынка и регулятора была удобной, доступной и понятной, а процесс подачи отчетности — четким и полным», — отметил член НКЦБФР Ираклий Барамия.

Первым отчетным периодом подачи в НКЦБФР данных от товарных бирж является:

  • для ежедневных данных — 1 марта 2022 года;
  • для ежемесячных — июль 2021 года;
  • для ежегодных — 2021 год;
  • для нерегулярных — 1 марта 2022 года.

Срок подачи отчетности для товарных бирж продлевается в случае поступления в комиссию письменного уведомления о невозможности подачи данных в установленный срок в связи с:

  • изъятием программно-технических средств, документов товарной биржи правоохранительными органами (с предоставлением копий документов, подтверждающих изъятие);
  • наступлением форс-мажорных обстоятельств (с предоставлением копий документов, подтверждающих указанные обстоятельства).

В такой ситуации товарная биржа обязана подать данные в НКЦБФР в течение 15 календарных дней с даты возврата или восстановления программно-технических средств и документов.

Также не позже чем через 90 календарных дней после окончания финансового года товарная биржа публикует на своем сайте годовой отчет о результатах биржевых торгов за отчетный год по состоянию на конец года.

Напомним, НКЦБФР выдала три товарных лицензии:

  • Украинской энергетической бирже;
  • Украинской универсальной бирже;
  • Украинской межбанковской валютной бирже.

Напомним, что товарные биржи должны пройти процедуру лицензирования в НКЦБФР.

По материалам Финансовый клуб
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