«Укрзализныця» запустила чат-боты для покупки билетов еще в двух мессенджерах

«Укрзализныця» запустила свой официальный чат-бот для продажи билетов и отправки уведомлений о рейсе в Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger в дополнение к запущенным ранее Viber и Telegram.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Доступ к чат-боту максимально удобный, ведь он открывается непосредственно с главной страницы Укрзализныци в Facebook, а для пользователей Apple появится еще более удобный и эксклюзивный инструмент для взаимодействия с национальным перевозчиком», — отмечают в перевозчике.
Функционал. С помощью Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger пассажиры Укрзализныци уже могут покупать билеты на все поезда дальнего следования и скоростные поезда Интерсити+, возвращать ранее приобретенные билеты, смотреть расписание рейсов и онлайн табло станций, а также проверять, к какой платформе прибывает поезд.
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