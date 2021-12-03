Meta анонсировала новые функции для Ray-Ban Stories

Глава компании Meta Марк Цукерберг анонсировал новые функции для очков Ray-Ban Stories. Они станут доступными уже в следующем году.
Об этом пишет на своей Facebook-странице Марк Цукерберг.
По словам Цукерберга, новые функции предусматривают управление голосом, а именно:
Что такое Ray-Ban Stories
Это совместная продукция умных очков от компании Facebook и Ray-Ban.
Характеристики:
Стоимость очков начинается от 299 долларов.
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