Регионы поделились на «желтую» и «красную» зоны

В Украине сегодня вышли из «оранжевой» зоны все области. По состоянию на сегодня есть «красная» и «желтая» зоны.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеуказанных документов:

«зеленый» сертификат о вакцинации;

отрицательный результат ПЦР -теста или теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов;

сертификат о выздоровлении.

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы — вся карта здесь.

Ограничения «желтой» зоны. В «желтой» зоне карантина запрещается работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий; работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры; работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют «желтый» или «зеленый» сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

«Красная» зона. Эта зона сейчас насчитывает 8 областей.

Ограничения «красной» зоны. Запрещено:

работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и заказ навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;