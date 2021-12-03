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Регионы поделились на «желтую» и «красную» зоны

Регионы поделились на «желтую» и «красную» зоны

В Украине сегодня вышли из «оранжевой» зоны все области. По состоянию на сегодня есть «красная» и «желтая» зоны.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеуказанных документов:

  • «зеленый» сертификат о вакцинации;
  • отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов;
  • сертификат о выздоровлении.

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы — вся карта здесь.

Ограничения «желтой» зоны. В «желтой» зоне карантина запрещается работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий; работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры; работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют «желтый» или «зеленый» сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

«Красная» зона. Эта зона сейчас насчитывает 8 областей.

Ограничения «красной» зоны. Запрещено:

  • работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и заказ навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа учреждений культуры. Исключением являются историко-культурные заповедники, проведение видео и киносъемок.
По материалам РБК-Украина
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