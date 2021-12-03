Как отменить постановление полиции за нарушение ПДД

Каждый водитель обязан знать и соблюдать правила дорожного движения, а в случае их нарушения может понести наказание.
Как узнал Finance.ua, участие адвоката как лица, оказывающего юридическую помощь, может существенно повлиять на окончательное решение.
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Координационный центр по предоставлению правовой помощи объясняет, что административным правонарушением признается противоправное виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления и за которое законом предусмотрена административная ответственность.
Как происходит рассмотрение дела
Рассмотрение дела происходит по месту совершения административного правонарушения, по месту жительства лица, привлекаемого к административной ответственности, по месту регистрации транспортного средства на месте совершения административного правонарушения.
Возбуждение дела начинается с представления полицейского, который рассматривает это дело, объявляется, какое дело рассматривается и кто привлекается к административной ответственности.
Обязательно разъясняются права, ведь водитель, в отношении которого рассматривается дело, имеет определенные права, такие как: знакомиться с материалами дела, давать объяснения, подавать доказательства, заявлять ходатайства и главное – пользоваться юридической помощью адвоката.
Самое главное на этой стадии – подать ходатайство, оно может быть как устным, так и письменным, что касается письменного, оно должно быть приобщено к материалам дела.
В случае безосновательного отказа полицейским принять такое ходатайство и приобщить к делу такие действия можно зафиксировать с участием свидетелей или на камеру телефона. Видеосъемка действий сотрудников полиции разрешена.
Как происходит процедура обжалования решения, если не удовлетворено ходатайство о предоставлении защитника по делу
Не стоит терять надежду, ведь нарушение права воспользоваться правом на правовую помощь и неосуществление никаких действий по предоставлению возможности водителю реализовать свое право на получение такой помощи, свидетельствует о нарушении порядка рассмотрения дела об административном правонарушении.
Куда обратиться для обжалования решения
Лицо, которое имеет намерение обратиться в суд с иском об отмене постановления о наложении административного взыскания, имеет право самостоятельно выбрать суд, в который оно желает обратиться, или суд по зарегистрированному месту проживания (пребывания, нахождения) истца, либо суд по месту нахождения ответчика.
Какой необходимо оплатить судебный сбор
Большая Палата Верховного Суда Украины в постановлении от 18 апреля 2020 года, дело № 543/775/17 установила одинаковый подход в определении размера судебного сбора, который подлежит применению по делам о наложении административного взыскания и взимания судебного сбора, он составляет за подачу искового заявления 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
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