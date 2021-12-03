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На строительство инфраструктуры индустриальных парков выделили 400 миллионов

На строительство инфраструктуры индустриальных парков выделили 400 миллионов

Предусмотрено 400 млн грн на софинансирование строительства инфраструктуры для индустриальных парков в 2022 году.

Об этом заявил первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский во время выступления на Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021.

«Было очень много льгот прописано, но в бюджете всегда было 0 грн прописано на эти строки. А сейчас есть четкие цифры: мы имеем 400 млн грн на следующий год, чтобы дать возможность общинам показать готовность принимать бизнес», — сказал Лозинский.

По его словам, эти средства предусмотрены на строительство дорог, коммуникаций к промышленным площадкам на условиях софинансирования с местными бюджетами. Заместитель министра отметил, что на сегодня зарегистрировано 52 индустриальных парка, из которых работает только 10.

Напомним, в течение ближайших лет правительство планирует построить инфраструктуру для создания как минимум 25 индустриальных парков, способных обеспечить дополнительно более 50 тыс. рабочих мест и еще 150−200 тыс. — в смежных отраслях.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре подписал закон о внесении изменений в Закон № 4416−1 «Об индустриальных парках». Документ вводит финансовые, инфраструктурные и институциональные стимулы для инвесторов в индустриальные парки.

По материалам Укринформ
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