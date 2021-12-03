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Правительство перераспределило средства, предусмотренные на обновление дорог

Правительство перераспределило средства, предусмотренные на обновление дорог

Кабинет Министров перераспределил средства государственного бюджета, предусмотренные на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2021 году.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 15 декабря.

Согласно тексту пояснительной записки, документ вносит изменения в постановления Кабинета Министров, которые утверждают перечни объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог государственного значения и объемы финансирования в 2021 году, в части перераспределения средств.

Изменения вносятся в связи с уточнением стоимостей работ, по результатам разработки проектной документации, проведения тендерных процедур, заключения договор и по итогам проведенных работ.

Кроме этого, постановление увеличивает на 20 млрд грн и расходы госбюджета по программе “Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения” за счет общего фонда.

В частности, вносятся соответствующие изменения в порядке использования средств общего фонда, предназначенных для финансирования сети и содержания дорог государственного значения, предусматривающие распределение 19 млрд грн на финансирование программы и 1 млрд грн на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание.

Своим решением правительство внесло также изменения в Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы, с целью актуализации программы с вышеупомянутым перечнем объектов.

По материалам Укринформ
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