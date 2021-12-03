Кличко сообщил, что на борьбу с пандемией за два года Киев выделил 1 млрд гривен

За два последних года киевские власти выделили более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
«В этом году столица выделила более 266,5 млн грн на борьбу с коронавирусом. В частности, на приобретение лекарственных средств, медоборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР-тестов и обустройство лабораторий, на капремонт систем кислородоснабжения. В целом за два года на мероприятия по противодействию пандемии город направил более 1 млрд грн. А также на доплаты медикам, которые борются с пандемией, в прошлом году мы выделили 1 млрд гривен. А в этом году — почти 1,2 млрд», — сказал Кличко, отчитываясь о работе городской власти в 2021 году.
Он отметил, что город делает все возможное для борьбы с распространением вируса и оказания помощи больным.
«В целом в Киеве для приема больных коронавирусом в 31 медучреждении определены около 6 тыс. коек, которые почти на 90% оснащены системой подачи кислорода. Аппаратов искусственной вентиляции легких в коммунальных больницах сегодня-более 500. Концентраторов кислорода — более 1,7 тыс. Также в мощностях города — 11 коммунальных ПЦР-лабораторий», — сказал Кличко.
Он отметил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил около 8 млрд грн. Однако Киев, насколько может, продолжает помогать предпринимателям в этой сложной ситуации и расширяет льготы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Нафтогазе» назвали условие, при котором не смогут сохранить действующий тариф для населенияВчера, 10:05 - 2126 22
Украинцы будут платить абонплату за коммуналкуВчера, 13:00 - 5002 10
ПриватБанк могут продать в 2024 году за очень большую сумму — глава правленияВчера, 12:01 - 1196 5
Первая зарплата Верещук на должности вице-премьер-министраПозавчера, 20:43 - 1736 5
Киев заказал ремонт Крещатика почти за 740 млн грнВчера, 19:28 - 213 4
Украинцы будут платить абонплату за коммуналкуВчера, 13:00 - 5002 10
В «Нафтогазе» назвали условие, при котором не смогут сохранить действующий тариф для населенияВчера, 10:05 - 2126 22
Мошенники обманывают туристов с жильем в Карпатах: как работает схемаВчера, 08:30 - 1749 1
Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: Рада провалила законопроект несмотря на протесты предпринимателейВчера, 15:15 - 1206
ПриватБанк могут продать в 2024 году за очень большую сумму — глава правленияВчера, 12:01 - 1196 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1500
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2030 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2160
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 571
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1760 1