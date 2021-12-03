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Кличко сообщил, что на борьбу с пандемией за два года Киев выделил 1 млрд гривен

Кличко сообщил, что на борьбу с пандемией за два года Киев выделил 1 млрд гривен

За два последних года киевские власти выделили более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

«В этом году столица выделила более 266,5 млн грн на борьбу с коронавирусом. В частности, на приобретение лекарственных средств, медоборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР-тестов и обустройство лабораторий, на капремонт систем кислородоснабжения. В целом за два года на мероприятия по противодействию пандемии город направил более 1 млрд грн. А также на доплаты медикам, которые борются с пандемией, в прошлом году мы выделили 1 млрд гривен. А в этом году — почти 1,2 млрд», — сказал Кличко, отчитываясь о работе городской власти в 2021 году.

Он отметил, что город делает все возможное для борьбы с распространением вируса и оказания помощи больным.

«В целом в Киеве для приема больных коронавирусом в 31 медучреждении определены около 6 тыс. коек, которые почти на 90% оснащены системой подачи кислорода. Аппаратов искусственной вентиляции легких в коммунальных больницах сегодня-более 500. Концентраторов кислорода — более 1,7 тыс. Также в мощностях города — 11 коммунальных ПЦР-лабораторий», — сказал Кличко.

Он отметил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил около 8 млрд грн. Однако Киев, насколько может, продолжает помогать предпринимателям в этой сложной ситуации и расширяет льготы.

По материалам РБК-Украина
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