Сколько потратят средств на медицину, оборону и другие ключевые отрасли в 2022 году (инфографика)

В Государственном бюджете на 2022 год заложили 1 трлн 499,5 млрд грн расходов. Приоритетными отраслями для формирования бюджета, как всегда, были медицина, оборона, образование и инфраструктура. «Слово и дело» предлагает посмотреть, сколько выделили денег на эти и другие ключевые отрасли.

На социальную защиту и соцобеспечение в бюджете предусмотрели 323,9 млрд грн, это 21,6% от общей суммы расходов. Сюда входит соцзащита пенсионеров, ветеранов, семей, детей, молодежи, безработных и других категорий населения, помощь в решении жилищного вопроса.

Размер субвенции местным бюджетам на 2022 год составил 193,6 млрд грн. Это 12,9% от всех расходов, что сопоставимо с расходами на здравоохранение – на эту отрасль в бюджете заложили 193,5 млрд.

Расходы на медицину включают финансирование стоматологии, Центров экстренной медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц, центров первичной медицинской помощи, перинатальных центров и тому подобное.

12,1% всех расходов составляет обслуживание государственного долга – на 2022 год на это выделили 181,4 млрд грн.

Расходы на оборону в следующем году составят 136 млрд грн (9,1% от всех расходов в бюджете).

На экономику, промышленность, сельское хозяйство и инфраструктуру в госбюджете заложили 128,5 млрд грн (8,6% от всех расходов). На общественный порядок и безопасность выделят 126,9 млрд грн (8,5%): это, в частности, борьба с преступностью, охрана границы, противопожарная защита, уголовно-исполнительная система.

Расходы на образование составят 71,4 млрд грн (4,8%); на функционирование госаппарата, проведение выборов и референдумов – 61,8 млрд грн (4,1%); судебную власть – 50,9 млрд грн (3,4%); на культуру, искусство, спорт и информационную политику – 21 млрд грн (1,4%); на охрану окружающей среды – 9,4 млрд грн (0,6%); на жилищно-коммунальное хозяйство – 1,2 млрд грн (0,1%).