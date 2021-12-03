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Итальянцы рассекретили подробности нового конкурента BMW X2 и Mercedes GLA

Итальянцы рассекретили подробности нового конкурента BMW X2 и Mercedes GLA

Появилась информация о новом Alfa Romeo Tonale. Компактный кроссовер наконец представят в первом квартале 2022 года.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Дебют Alfa Romeo Tonale несколько раз откладывали из-за пандемии и дефицита микрочипов. Закрытая презентация модели для дилеров уже прошла и некоторая озвученная информация просочилась в интернет.


Фото: Motor1.com

Кроссовер Alfa Romeo Tonale позиционируют как конкурента Audi Q3, BMW X2 и Mercedes-Benz GLA. Он построен на платформе Jeep Compass, но по размерам чуть больше американского собрата:

  • длина – 4 528 мм;
  • ширина – 1 835 мм;
  • высота – 1 604 мм;
  • колесная база – 2 636 мм.

Дизайн Alfa Romeo Tonale ранее уже был рассекречен. У кроссовера длинный капот, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.


Фото: Motor1.com

Как стало известно, Alfa Romeo Tonale оснастят 1,3-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 130 и 160 л.с., а также 1,6-литровым 130-сильным турбодизелем. Позже появится топовый подзаряжаемый гибрид мощностью 240 л.с., способный проехать более 50 км на электротяге. Запланированы версии с передним и полным приводом.

По материалам Фокус
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