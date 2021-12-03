Программу урезали: 1900 грн на няню теперь раздадут не всем украинским родителям

В Украине изменили государственную программу по оплате работы нянь для детей в возрасте до 3 лет. Сумма выплат осталась такой же – на уровне прожиточного минимума для детей до 6 лет по состоянию на начало года. Сейчас это 1921 грн.

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины на заседании 15 декабря.

Теперь компенсации будут получать только родители или опекуны с:

ребенком до 3 лет, который нуждается в дополнительном уходе (например, из-за инвалидности или тяжелых заболеваний), в таком случае компенсация будет двое больше;

двумя или более детьми в возрасте до 3 лет;

ребенком до 3 лет, если один из родителей или опекунов является лицом с инвалидностью.

Компенсация ежемесячно перечисляется одному из родителей или опекуну. Муниципальными нянями по-прежнему могут становиться как ФЛПы, так и юридические лица.

С 2019 года программа “муниципальная няня” работала для всех родителей. Однако, как говорится в пояснительной записке к постановлению, были выявлены многочисленные нарушения.

Например, одна няня одновременно оказывала услуги по уходу за 7-10 детьми на разные адреса. В соцсетях, по данным Кабмина, создавались целые группы для заключения “липовых” договоров с нянями. Кроме того, наблюдались махинации с фиктивным выходом родителей или опекунов из отпуска по уходу за ребенком.