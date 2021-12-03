Программу урезали: 1900 грн на няню теперь раздадут не всем украинским родителям

В Украине изменили государственную программу по оплате работы нянь для детей в возрасте до 3 лет. Сумма выплат осталась такой же – на уровне прожиточного минимума для детей до 6 лет по состоянию на начало года. Сейчас это 1921 грн.
Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины на заседании 15 декабря.
Теперь компенсации будут получать только родители или опекуны с:
Компенсация ежемесячно перечисляется одному из родителей или опекуну. Муниципальными нянями по-прежнему могут становиться как ФЛПы, так и юридические лица.
С 2019 года программа “муниципальная няня” работала для всех родителей. Однако, как говорится в пояснительной записке к постановлению, были выявлены многочисленные нарушения.
Например, одна няня одновременно оказывала услуги по уходу за 7-10 детьми на разные адреса. В соцсетях, по данным Кабмина, создавались целые группы для заключения “липовых” договоров с нянями. Кроме того, наблюдались махинации с фиктивным выходом родителей или опекунов из отпуска по уходу за ребенком.
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