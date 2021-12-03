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Корейский Maybach: представлен самый дорогой и роскошный седан от Hyundai

Корейский Maybach: представлен самый дорогой и роскошный седан от Hyundai

В Южной Корее состоялась официальная презентация нового поколения Genesis G90. Роскошный седан F-класса от премиального подразделения концерна Hyundai поступит в продажу с 2022 года по цене примерно от 90 тыс. долларов.

Об этом сообщает официальный вебсайт Genesis.

Новый Genesis G90 ранее уже рассекретили на официальных фото, поэтому его дизайн не стал сюрпризом. Он выдержан в традиционной стилистике марки – с широкой решеткой радиатора в виде щита и тонкими фарами с матричной диодной оптикой. Седан немного подрос.

Размеры Genesis G90:

  • длина – 5275 мм;
  • ширина – 1930 мм;
  • высота – 1490 мм;
  • колесная база – 3180 мм.


Фото: Genesis

Попозже появится вариант Long Wheelbase: при длине 5465 мм и колесной базе 3370 мм его можно сравнить по размерам с Maybach. Такой G90 будет ощутимо дороже.

В отделке салона использованы кожа и дерево. Седан получил 12,3-дюймовые дисплеи виртуальной приладки и мультимедиа, а переключатели климат-контроля стали сенсорными. Еще два 10,2-дюймовых экрана предусмотрены для задних пассажиров.


Фото: Genesis

Покупатели смогут выбрать трехместный задний диван или два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Среди опций есть распылитель духов, доступ в салон со смартфона и сканер отпечатков пальцев.

Genesis G90 2022 доступен исключительно с 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо и 8-ступенчатой автоматической КПП. В стандартной версии двигатель развивает 380 л. с., а вот удлиненный вариант получит более мощную его версию с электрическим компрессором.

Покупателям предложат версии с задним и полным приводом. Седан впервые получил управляемые задние колеса и пневмоподвеску, способную сканировать дорогу.

По материалам Фокус
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