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Google разрабатывает операционную систему для загадочного «инновационного AR-устройства»

Google разрабатывает операционную систему для загадочного «инновационного AR-устройства»

Компания Google нанимает сотрудников в команду Augmented Reality OS, которая займётся созданием программного обеспечения для «инновационного устройства дополненной реальности».

На это указывает список вакансий, обнаруженный ресурсом 9to5Google. Команду возглавляет присоединившийся к Google на этой неделе Марк Луковски (Mark Lucovsky), который работал в Meta над созданием альтернативы Android и был соавтором Windows NT.

Согласно списку вакансий Google, команда по разработке ОС для AR-устройств будет создавать «программные компоненты, которые контролируют и управляют оборудованием в продуктах дополненной реальности компании». Это далеко не первый опыт в разработке программного обеспечения для дополненной реальности для Google, в портфолио которой уже есть такие продукты, как ARCore для Android и Project Tango.

В одном из объявлений о вакансии Google сообщает, что компания сосредоточена на том, чтобы «сделать иммерсивные вычисления доступными для многих людей через мобильные устройства». Сообщается, что старший инженер команды будет нести ответственность за «помощь в создании привлекательных возможностей дополненной реальности на настраиваемой программно-аппаратной платформе».

Сообщается, что Google также ищет в новую команду специалистов по камерам и устройствам ввода.

Хотя большинство вакансий открыты в США, некоторые специалисты будут работать в Ватерлоо, Канада. Именно там базируется компания North, специализирующаяся на дополненной реальности, которую Google приобрела в прошлом году. Напомним, что North стоит за умными очками Focals.

Судя по этой информации, Google, похоже, всё более серьёзно относится к разработке и выпуску AR-оборудования. Возможно, компания готовится представить конкурента первой AR-гарнитуре Apple, которая, согласно утечкам, дебютирует в следующем году.

По материалам 3dnews.ru
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