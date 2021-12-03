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Dell показала концепт ноутбука, который на 50% экологичнее обычного и лучше поддается ремонту

Dell показала концепт ноутбука, который на 50% экологичнее обычного и лучше поддается ремонту

Компания Dell представила концепт ноутбука будущего, производство которого на 50 % экологичнее, чем производство актуальных лэптопов.

По словам производителя, это достигается за счёт ряда новых конструктивных решений. Во-первых, их применение снижает непосредственное негативное воздействие на окружающую среду, а во-вторых, повышает ремонтопригодность лэптопа, взаимозаменяемость его компонентов и как следствие продлевает жизненный цикл системы.


Источник изображений: Dell

На данный момент Concept Luna — это не полноценный продукт. Это скорее видение Dell того, какими лэптопы могут стать в обозримом будущем, если позаимствуют идеи у представленного концепта. Платформа разработана в сотрудничестве с компанией Intel.


Источник изображений: Dell

Ключевыми особенностями Concept Luna являются:

  • уменьшенная на 75 % по сравнению с обычным лэптопом материнская плата, для производства которой применяется на 20 % меньше материалов, что вполовину сокращает углеродный след при производстве по сравнению с актуальными ноутбуками;
  • минимум внутренних разъёмов для подключения компонентов;
  • материнская плата располагается в дисплейной части лэптопа и отделена от батареи, которая находится под клавиатурой, что повышает эффективность пассивного охлаждения компонентов за счёт большей площади рассеивания тепла;
  • поддержка LFP-батарей с вдвое увеличенным жизненным циклом по сравнению с актуальными решениями;
  • использование алюминия в качестве материала корпуса, который можно переработать по истечении срока использования системы;
*лёгкий доступ к внутренним компонентам лэптопа — необходимо открутить всего четыре винта. Площадка с тачпадом легко демонтируется, поскольку здесь не используются никакие клеящие компоненты;
  • батарею, дисплей и прочие компоненты ноутбука легко демонтировать и заменить, а также при необходимости использовать их в другой аналогичной системе.

По словам компании, на полную разборку ноутбука потребуется около 1,5 часа.

По материалам 3dnews.ru
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