Dell показала концепт ноутбука, который на 50% экологичнее обычного и лучше поддается ремонту

Компания Dell представила концепт ноутбука будущего, производство которого на 50 % экологичнее, чем производство актуальных лэптопов.
По словам производителя, это достигается за счёт ряда новых конструктивных решений. Во-первых, их применение снижает непосредственное негативное воздействие на окружающую среду, а во-вторых, повышает ремонтопригодность лэптопа, взаимозаменяемость его компонентов и как следствие продлевает жизненный цикл системы.
Источник изображений: Dell
На данный момент Concept Luna — это не полноценный продукт. Это скорее видение Dell того, какими лэптопы могут стать в обозримом будущем, если позаимствуют идеи у представленного концепта. Платформа разработана в сотрудничестве с компанией Intel.
Источник изображений: Dell
Ключевыми особенностями Concept Luna являются:
По словам компании, на полную разборку ноутбука потребуется около 1,5 часа.
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