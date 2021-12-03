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Twitter запускает функцию автоматического создания субтитров для видео

Twitter запускает функцию автоматического создания субтитров для видео

Twitter объявила, что начинает внедрение автоматических субтитров для видео, загруженных на платформу.

Согласно заявлению компании, автоматические субтитры будут доступны для пользователей со всего мира, которые получают доступ к сервису с помощью iOS- и Android-приложений, а также через веб-браузеры.

Субтитры будут доступны на большинстве языков, однако загвоздка заключается в том, что они появятся только в новых видео, которые будут загружены в Twitter. Ролики, которые были загружены ранее, поддержку субтитров не получат.

Twitter сообщила, что у пользователей не будет возможности сообщить о неточных субтитрах, однако компания продолжит работать над улучшением этой функции.

Twitter имеет довольно сложную историю, связанную с внедрением функций доступности. Компанию критиковали за запуск голосовых твитов без субтитров в 2020 году. Позже выяснилось, что в Twitter вовсе не было команды, работающей над функциями обеспечения доступности. С тех пор социальная сеть создала две группы, занимающиеся внедрением специальных функций для людей с ограниченными возможностями, и в конечном итоге добавила субтитры к голосовым твитам, спустя больше года после их запуска.

По материалам 3dnews.ru
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