Twitter запускает функцию автоматического создания субтитров для видео

Twitter объявила, что начинает внедрение автоматических субтитров для видео, загруженных на платформу.
Согласно заявлению компании, автоматические субтитры будут доступны для пользователей со всего мира, которые получают доступ к сервису с помощью iOS- и Android-приложений, а также через веб-браузеры.
Субтитры будут доступны на большинстве языков, однако загвоздка заключается в том, что они появятся только в новых видео, которые будут загружены в Twitter. Ролики, которые были загружены ранее, поддержку субтитров не получат.
Twitter сообщила, что у пользователей не будет возможности сообщить о неточных субтитрах, однако компания продолжит работать над улучшением этой функции.
Twitter имеет довольно сложную историю, связанную с внедрением функций доступности. Компанию критиковали за запуск голосовых твитов без субтитров в 2020 году. Позже выяснилось, что в Twitter вовсе не было команды, работающей над функциями обеспечения доступности. С тех пор социальная сеть создала две группы, занимающиеся внедрением специальных функций для людей с ограниченными возможностями, и в конечном итоге добавила субтитры к голосовым твитам, спустя больше года после их запуска.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость Большой Кольцевой вокруг Киева оказалась выше, чем в ФРГ и СШАВчера, 08:34 - 2600 13
Кабмин продлил карантин до апреляВчера, 15:02 - 810 8
Прокуратура пришла с новыми обысками в Киевавтодор: заподозрили растрату 150 млн на ремонте мостаВчера, 11:40 - 355 7
Глава Минэкономики назвала причины роста цен на продуктыВчера, 06:38 - 710 7
Что такое МНЗ и сколько придется платить за землюПозавчера, 20:02 - 1874 7
Для некоторых категорий пенсионеров с 1 января повысят пенсии до 14 тыс. грн: кто получит повышенные выплатыВчера, 13:02 - 12473 2
Стоимость Большой Кольцевой вокруг Киева оказалась выше, чем в ФРГ и СШАВчера, 08:34 - 2600 13
Гетманцев обратился к бизнесу, который был идентифицирован системой как рисковыйВчера, 17:00 - 1876 1
С 15 декабря в Приват24 можно заказать карту на "тысячу за вакцинацию"Вчера, 12:00 - 1687 1
Италия ужесточила правила въезда в странуВчера, 11:32 - 1288
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1373
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1897 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2041
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 544
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1664 1