Для некоторых категорий пенсионеров с 1 января повысят пенсии до 14 тыс. грн: кто получит повышенные выплаты

Минимальные пенсионные выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС, которые имеют инвалидность, с 1 января 2022 года составят от 7 до 14,6 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
В результате повышения, проведенного в июле 2021 года, минимальные пенсионные выплаты людям с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС превысили фактический размер прожиточного минимума:
В результате перерасчетов с 1 июля 2021 года увеличение составило в среднем 2 300 гривен.
Также на прошлой неделе правительство приняло постановление, которым предусматривается два этапа повышения пенсий для этой категории пенсионеров. В частности, с 1 января 2022 года пенсионные выплаты для них будут не меньше:
А с 1 декабря будут увеличены размеры пенсии для 18 тысяч человек с учетом увеличения средней заработной платы, которая учитывается при расчете пенсии. Указанная программа повышений охватит более 60 тысяч человек.
«Кроме того, мы не забываем о семьях погибших ликвидаторов. Правительство подало в Верховную Раду инициированный Президентом Украины законопроект о повышении пенсионного обеспечения семьям погибших военнослужащих, в том числе из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС», – сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
Комментируя другие программы социальной поддержки, Министр социальной политики отметила, что некоторые из них были «заморожены», и их размеры не пересматривались в течение многих лет.
“Ежегодную помощь на оздоровление не пересматривали с 2005 года. Поэтому в 2022 году министерство запланировало ее повышение больше, чем в 3 раза. Компенсация на питание не пересматривалась с 2015 года. В 2022 году мы впервые с этого времени увеличим ее на 20%. Финансирование программы санаторно-курортного лечения для ликвидаторов в течение двух лет мы увеличили более чем на 50%. В частности, в 2022 году именно на эту программу предусмотрено 269 миллионов гривен, что позволит обеспечить запланированные повышения размера стоимости путевок», – сказала Лазебная.
По ее словам, есть еще один долг государства перед этими людьми. Повышение ежемесячной дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью. Оно было заморожено с 2014 года.
«Исправление этой несправедливости правительство предусмотрело вместе с другими в законопроекте об упорядочении прожиточного минимума. Этот законопроект с февраля, то есть почти год, находится на рассмотрении Верховной Рады Украины. В случае его принятия эта выплата будет повышена и регулярно пересматриваться в зависимости от уровня инфляции», – отметила она.
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