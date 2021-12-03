0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 507 0

Для некоторых категорий пенсионеров с 1 января повысят пенсии до 14 тыс. грн: кто получит повышенные выплаты

Для некоторых категорий пенсионеров с 1 января повысят пенсии до 14 тыс. грн: кто получит повышенные выплаты

Минимальные пенсионные выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС, которые имеют инвалидность, с 1 января 2022 года составят от 7 до 14,6 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В результате повышения, проведенного в июле 2021 года, минимальные пенсионные выплаты людям с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС превысили фактический размер прожиточного минимума:

  • по I группе – в 2,8 раза и составили 10 340 грн;
  • по II группе – в 2,2 раза и составили 8 272 грн;
  • по III группе в 1,7 раза и составили 6 204 грн.

В результате перерасчетов с 1 июля 2021 года увеличение составило в среднем 2 300 гривен.

Также на прошлой неделе правительство приняло постановление, которым предусматривается два этапа повышения пенсий для этой категории пенсионеров. В частности, с 1 января 2022 года пенсионные выплаты для них будут не меньше:

  • 14 600 грн – по І группе инвалидности;
  • 9 500 грн – по II группе инвалидности;
  • 7 000 грн – по III группе инвалидности.

А с 1 декабря будут увеличены размеры пенсии для 18 тысяч человек с учетом увеличения средней заработной платы, которая учитывается при расчете пенсии. Указанная программа повышений охватит более 60 тысяч человек.

«Кроме того, мы не забываем о семьях погибших ликвидаторов. Правительство подало в Верховную Раду инициированный Президентом Украины законопроект о повышении пенсионного обеспечения семьям погибших военнослужащих, в том числе из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС», – сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Комментируя другие программы социальной поддержки, Министр социальной политики отметила, что некоторые из них были «заморожены», и их размеры не пересматривались в течение многих лет.

“Ежегодную помощь на оздоровление не пересматривали с 2005 года. Поэтому в 2022 году министерство запланировало ее повышение больше, чем в 3 раза. Компенсация на питание не пересматривалась с 2015 года. В 2022 году мы впервые с этого времени увеличим ее на 20%. Финансирование программы санаторно-курортного лечения для ликвидаторов в течение двух лет мы увеличили более чем на 50%. В частности, в 2022 году именно на эту программу предусмотрено 269 миллионов гривен, что позволит обеспечить запланированные повышения размера стоимости путевок», – сказала Лазебная.

По ее словам, есть еще один долг государства перед этими людьми. Повышение ежемесячной дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью. Оно было заморожено с 2014 года.

«Исправление этой несправедливости правительство предусмотрело вместе с другими в законопроекте об упорядочении прожиточного минимума. Этот законопроект с февраля, то есть почти год, находится на рассмотрении Верховной Рады Украины. В случае его принятия эта выплата будет повышена и регулярно пересматриваться в зависимости от уровня инфляции», – отметила она.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.