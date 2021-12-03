В Украине возобновят программу по обеспечению жильем чернобыльцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возобновлении государственной программы по обеспечению чернобыльцев жильем. Она заработает со следующего года.

Об этом сообщает Офис Президента.

«В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС», — сказал Зеленский в ходе совещания по социальной защите чернобыльцев.

Глава государства добавил, что указ о возобновлении программы уже подписан. Кабинету Министров поручено в ближайшее время приступить к его выполнению и реализовать до апреля следующего года.

Кроме того, указ предусматривает увеличение президентской стипендии для военнослужащих, пожарных, служащих и сотрудников внутренних дел Украины, которые принимали участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС, ее охране и получили значительные дозы облучения.

«Размер стипендии вырастет с 5800 до 9670 гривен. Повышение получат более 50 стипендиатов», — уточнили в ОП.