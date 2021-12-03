Италия ужесточила правила въезда в страну

Власти Италии решили ужесточить ограничения для туристов, въезжающих из других стран Европейского Союза, так как случаи заболевания Covid-19 резко увеличиваются во всем регионе. Теперь всем путешественникам, в том числе вакцинированным, нужно будет иметь при себе негативный тест на Covid-19.
Как сообщает издание Bloomberg, вакцинированные туристы должны будут только дополнительно предоставить отрицательный тест на коронавирус, а непривитые путешественники должны будут самоизолироваться на пять дней.
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Новые правила вводят с 16 декабря. Планируется, что они будут действовать до 31 января. Новые ограничения, принятые в Италии, — последние из серии, введенных странами по всей Европе для борьбы с последней волной коронавирусных инфекций.
Некоторые чиновники ЕС считают, что действия Италии подрывают цели цифрового Covid-сертификата, введенного для облегчения путешествий внутри Евросоюза.
«Эти индивидуальные решения государств уменьшат уверенность людей в том, что везде в Европе будут равные условия», — заявила журналистам вице-президент ЕС по ценностям Вера Журова.
Кроме того, в Италии премьер-министр Марио Драги сообщил, что в стране продлили до 31 марта чрезвычайные полномочия правительства. Они упрощают принятие нового законодательства для борьбы с пандемией Covid-19.
В стране уже требуют доказательства вакцинации, выздоровления или отрицательного результата теста для допуска к работе, а также для поездок и пользования общественным транспортом. Только те, кто был вакцинирован или переболел на коронавирус, могут посещать рестораны, кинотеатры и другие закрытые помещения.
Более того, с 15 декабря в Италии начнут вакцинацию детей в возрасте от 5 до 12 лет.
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