Румыния обновила правила въезда на территорию страны в условиях пандемии COVID-19. Теперь от въезжающих будут требовать не только сертификат о вакцинации, но и ПЦР-тест.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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«В период с 00:00
При этом в ведомстве отмечают, что тест должен быть проведен не более чем за 48 часов до въезда на территорию Румынии.
Напомним, правительство Румынии ослабило COVID-ограничения на период новогодних и рождественских праздников. Планируется отменить ночной комендантский часа для невакцинированных и разрешить посещать торговые центры и гостиницы тем, кто имеет негативные тесты, а не только для вакцинированных и выздоровевших.
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