Польша ужесточает условия въезда для украинцев

Из-за опасности штамма коронавируса «Омикрон» Польша усилила ограничения для всех, кто въезжает в страну из-за пределов Шенгенской зоны.
С 15 декабря 2021 года, как сообщает издание WPost, будет действовать новое требование: за сутки перед вылетом в Польшу необходимо сдать ПЦР-тест. Это правило касается даже вакцинированных туристов, в том числе украинцев.
До 15 декабря украинцы и другие путешественники из-за границ Шенгенской зоны после пересечения границы с Польшей должны пройти 14-дневный карантин. От карантина освобождаются дети до 12 лет под опекой привитых взрослых и взрослые, если они имеют сертификат о полном курсе вакцинации или сертификат о выздоровлении от COVID-19, который получен не ранее чем за полгода до пересечения границы.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски отметил также, что с 15 декабря Польша усилит карантин внутри страны.
Будут действовать такие правила:
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