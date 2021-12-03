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Польша ужесточает условия въезда для украинцев

Польша ужесточает условия въезда для украинцев

Из-за опасности штамма коронавируса «Омикрон» Польша усилила ограничения для всех, кто въезжает в страну из-за пределов Шенгенской зоны.

С 15 декабря 2021 года, как сообщает издание WPost, будет действовать новое требование: за сутки перед вылетом в Польшу необходимо сдать ПЦР-тест. Это правило касается даже вакцинированных туристов, в том числе украинцев.

До 15 декабря украинцы и другие путешественники из-за границ Шенгенской зоны после пересечения границы с Польшей должны пройти 14-дневный карантин. От карантина освобождаются дети до 12 лет под опекой привитых взрослых и взрослые, если они имеют сертификат о полном курсе вакцинации или сертификат о выздоровлении от COVID-19, который получен не ранее чем за полгода до пересечения границы.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски отметил также, что с 15 декабря Польша усилит карантин внутри страны.

Будут действовать такие правила:

  • В общественном транспорте позволено занимать две трети свободных мест.
  • С 50% до 30% будет сокращено количество посетителей в бассейнах, аквапарках, ресторанах, отелях, а также в культурных объектах.
  • Меньше людей будет в магазинах, спортивных залах, фитнес-клубах, музеях, ярмарках и выставках — разрешается 1 человек на 15 квадратных метров.
  • Закроют дискотеки и клубы, но 31 декабря и 1 января там будет разрешено проводить вечеринки для максимум 100 человек.
По материалам Дело
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