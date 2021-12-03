Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, выяснил у Минюста, возможно ли лишить родительских прав за неуплату алиментов.
Как указывают в министерстве, ответ на этот вопрос дает статья 164 Семейного кодекса Украины, которая содержит перечень оснований для лишения родительских прав.
Мать или отец могут быть лишены судом родительских прав, если она/он:
Родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия. А за уклонение от уплаты алиментов предусмотрена гражданская, административная, уголовная ответственность.
Ответственность за неуплату алиментов:
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