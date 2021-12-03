Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, выяснил у Минюста, возможно ли лишить родительских прав за неуплату алиментов.

Как указывают в министерстве, ответ на этот вопрос дает статья 164 Семейного кодекса Украины, которая содержит перечень оснований для лишения родительских прав.

Мать или отец могут быть лишены судом родительских прав, если она/он:

не забрали ребенка из роддома или из другого учреждения здравоохранения без уважительной причины и в течение шести месяцев не проявляли в отношении него родительской опеки;

уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка и/или обеспечению получения им полного общего среднего образования;

жестоко обращаются с ребенком (применяют физическое или психическое насилие, недопустимые методы воспитания, унижающие человеческое достоинство ребенка, и тому подобное);

являются хроническими алкоголиками или наркоманами (эти факты должны быть подтверждены соответствующими медицинскими заключениями);

прибегают к любым видам эксплуатации ребенка (например, привлекают его к непосильному труду, занятию проституцией или преступной деятельностью), принуждают его к попрошайничеству и бродяжничеству;

осуждены за совершение умышленного уголовного правонарушения в отношении ребенка (необходимо наличие приговора суда).

Родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия. А за уклонение от уплаты алиментов предусмотрена гражданская, административная, уголовная ответственность.

Справка Finance.ua:

Ответственность за неуплату алиментов:

за уклонение от уплаты средств на содержание ребенка предусмотрены гражданская, административная и уголовная ответственности в зависимости от тяжести проступка и величины задолженности по алиментам. В частности, за неуплату алиментов предусмотрен штраф в процентах от суммы задолженности: свыше 1 года — 20%; свыше 2 лет — 30%; свыше 3 лет — 50%;

к лицу, которое не платит алименты, могут применяться ограничения в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортными средствами, пользования оружием и охоты. Кроме этого, такое лицо может быть направлено на общественно-полезные работы, оплата которых будет идти на возмещение задолженности по алиментам;

к должникам применяются ограничения в перерегистрации недвижимого и движимого имущества, в сфере государственной регистрации юридических лиц, в праве осуществления государственной службы и занятия должности в органах государственной власти, ограничения в сфере избирательных прав;

к злостным неплательщикам применяется уголовная ответственность, которой предусматриваются общественные работы до 240 часов; арест до 6 месяцев; ограничение свободы до 3 лет.

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