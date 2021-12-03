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Приватизация и корпоратизация станут взрывной реформой в следующем году — Шмыгаль

Приватизация и корпоратизация станут взрывной реформой в следующем году — Шмыгаль

Приватизация и корпоратизация станут взрывной реформой в следующем году.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, открывая второй ежегодный форум UkraineInvest «Make in UA» (Производи в Украине).

«Развитие инвестиционного климата невозможно без наведения порядка в сфере государственной собственности. Это наша политика в следующем году. Мы говорим о тренде. Я прошу Министерство экономики сделать так, чтобы приватизация и корпоратизация стали взрывной реформой в следующем году», – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что уже начата активно большая приватизация в этом году, а также проводится малая приватизация. Глава правительства заявил, что есть чрезвычайно успешные примеры продаж и пригласил все заинтересованные стороны активно участвовать в этом процессе.

Комментируя тему развития индустриальных парков, премьер напомнил, что в сентябре ВР приняла изменения в закон об индустриальных парках и был предложен ряд экономических стимулов.

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«На данный момент этот инструмент действительно заработал. Мы дополняем нормативно-правовую базу. Подобные инструменты работают в большинстве развивающихся стран, дают свой результат. И мы видим, что это может стать дополнительной точкой роста и аргументом для инвесторов», – сказал он.

По материалам Укринформ
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