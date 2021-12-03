Приватизация и корпоратизация станут взрывной реформой в следующем году — Шмыгаль

Приватизация и корпоратизация станут взрывной реформой в следующем году.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, открывая второй ежегодный форум UkraineInvest «Make in UA» (Производи в Украине).
«Развитие инвестиционного климата невозможно без наведения порядка в сфере государственной собственности. Это наша политика в следующем году. Мы говорим о тренде. Я прошу Министерство экономики сделать так, чтобы приватизация и корпоратизация стали взрывной реформой в следующем году», – сказал Шмыгаль.
Он отметил, что уже начата активно большая приватизация в этом году, а также проводится малая приватизация. Глава правительства заявил, что есть чрезвычайно успешные примеры продаж и пригласил все заинтересованные стороны активно участвовать в этом процессе.
Комментируя тему развития индустриальных парков, премьер напомнил, что в сентябре ВР приняла изменения в закон об индустриальных парках и был предложен ряд экономических стимулов.
Читайте также: Чернышов: сеть из 25 индустриальных парков в Украине создаст более 50 тысяч рабочих мест
«На данный момент этот инструмент действительно заработал. Мы дополняем нормативно-правовую базу. Подобные инструменты работают в большинстве развивающихся стран, дают свой результат. И мы видим, что это может стать дополнительной точкой роста и аргументом для инвесторов», – сказал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость Большой Кольцевой вокруг Киева оказалась выше, чем в ФРГ и США13 ч. назад - 2346 10
Глава Минэкономики назвала причины роста цен на продукты15 ч. назад - 642 7
Что такое МНЗ и сколько придется платить за землюВчера, 20:02 - 1762 7
Кабмин продлил карантин до апреля6 ч. назад - 675 6
Прокуратура пришла с новыми обысками в Киевавтодор: заподозрили растрату 150 млн на ремонте моста10 ч. назад - 319 6
Для некоторых категорий пенсионеров с 1 января повысят пенсии до 14 тыс. грн: кто получит повышенные выплаты8 ч. назад - 8281 2
Стоимость Большой Кольцевой вокруг Киева оказалась выше, чем в ФРГ и США13 ч. назад - 2346 10
С 15 декабря в Приват24 можно заказать карту на "тысячу за вакцинацию"10 ч. назад - 1540 1
Гетманцев обратился к бизнесу, который был идентифицирован системой как рисковый5 ч. назад - 1340 1
Италия ужесточила правила въезда в страну10 ч. назад - 1224
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1358
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1884 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2036
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 543
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1658 1