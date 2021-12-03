До $5 миллиардов в год: UkraineInvest планирует увеличить приток инвестиций в производство

Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) планирует к 2025 году увеличить приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в производственный сектор Украины до 5 млрд долл. в год.

Об этом во время второго ежегодного форума «MAKE in UA» (Производи в Украине) заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

Читайте также: «Инвестняни»: потенциальные инвесторы уже подали заявок более чем на 2 млрд долларов

«План нашей программы — это увеличить ежегодный приток прямых иностранных инвестиций в Украину до 2025 года на уровне 5 млрд долл. По состоянию на сегодня по результатам I полугодия 2021 года мы видим, что приток прямых иностранных инвестиций в сфере производства составляет 1,5 млрд долл.», — сказал Цивкач.

Он отметил, что 14 декабря была подана первая формальная заявка на инвестиционные проекты со значительными инвестициями в Минэкономики и до конца недели будет подана следующая, общая их сумма превышает 96 млн долл.

«Какие же пилотные проекты мы выбираем в первую очередь? В первую очередь это проекты из США, Великобритании, Германии, Франции и блока скандинавских стран. Если посмотреть на общий накопленный объем инвестиций из этих стран, по состоянию на сегодня он составляет 8,5 млрд долл. Объем этих инвестиций именно в производство — 2,3 млрд долл.», — заметил Цивкач.

Он подчеркнул, что приоритетными сферами для инвестирования являются как традиционные сектора, такие как агропереработка, фармацевтика, мебельное производство, так и сектора, которые имеют высокий уровень инноваций и добавленной стоимости: машиностроение, электроника и тому подобное.