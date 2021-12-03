Стало известно, дают ли субсидии владельцам транспорта и земли

Получить субсидию на коммуналку в Украине могут семьи, которые тратят на оплату услуг более 15% совокупного дохода. Льготы также могут предоставить и владельцам определенных транспортных средств, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Об этом пишут «Факты».

Чиновница уточнила, что на субсидию могут рассчитывать владельцы мопедов и мотоциклов стоимостью не выше четырех минимальных зарплат, установленной на 1 января года назначения выплаты. Кроме того, выплату могут получить собственники самостоятельно собранных транспортных средств, транспортных средств, полученных бесплатно или приобретенных на льготных условиях.

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Что касается владельцев земельных паев, то те, кто получают плату за аренду раз в год в 3−4 квартале, также могут получить компенсацию на коммуналку в отопительный период.

Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект № 6052 в первом чтении, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021−2022 годов составит около 2 тысяч гривен.