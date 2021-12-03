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Штаты подняли потолок долга на 2,5 триллиона, чтобы избежать дефолта

Штаты подняли потолок долга на 2,5 триллиона, чтобы избежать дефолта

Палата Представителей согласовала повышение на 2,5 триллиона долларов долгового потолка, чтобы избежать невыплат по займам.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее 14 декабря Билль поддержали в Сенате исключительно голосами демократов. После голосования в Палате Представителей в 221 против 209, документ должен подписать президент США Джо Байден.

Сумма в дополнительные 2,5 трлн долларов позволит стране отсрочить риски неуплаты по своим обязательствам на весь 2022 год, когда в стране состоятся выборы в Палату Представителей.

Республиканцы выступают против повышения верхнего предела долга. Они считают, что повышение потолка должно происходить вместе с сокращением расходов, направленных на уменьшение дефицита бюджета и погашение долга.

Сейчас долг США достигает 28,9 трлн долларов. Ранее министр финансов Джанет Йеллен предупреждала, что правительство может испытывать трудности с выполнением своих обязательств после 15 декабря.

Долговой потолок – общая сумма средств, которую США может “одолжить” на выполнение действующих государственных обязательств, например, социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и тому подобное.

Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить уже существующие обязательства.

По материалам Економічна Правда
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