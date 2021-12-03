Штаты подняли потолок долга на 2,5 триллиона, чтобы избежать дефолта

Палата Представителей согласовала повышение на 2,5 триллиона долларов долгового потолка, чтобы избежать невыплат по займам.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее 14 декабря Билль поддержали в Сенате исключительно голосами демократов. После голосования в Палате Представителей в 221 против 209, документ должен подписать президент США Джо Байден.
Сумма в дополнительные 2,5 трлн долларов позволит стране отсрочить риски неуплаты по своим обязательствам на весь 2022 год, когда в стране состоятся выборы в Палату Представителей.
Республиканцы выступают против повышения верхнего предела долга. Они считают, что повышение потолка должно происходить вместе с сокращением расходов, направленных на уменьшение дефицита бюджета и погашение долга.
Сейчас долг США достигает 28,9 трлн долларов. Ранее министр финансов Джанет Йеллен предупреждала, что правительство может испытывать трудности с выполнением своих обязательств после 15 декабря.
Долговой потолок – общая сумма средств, которую США может “одолжить” на выполнение действующих государственных обязательств, например, социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и тому подобное.
Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить уже существующие обязательства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорогВчера, 13:05 - 3580 22
Нардеп рассказал, как решить проблему с «зарплатами в конвертах» в УкраинеВчера, 11:03 - 2776 18
Майнинг в землянке: на Киевщине криптофермер украл электроэнергии на миллион гривенВчера, 11:13 - 3423 14
Гетманцев о налоговой амнистии: основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не пошелВчера, 15:32 - 6225 7
В Украине накрыли крупнейшую сеть поддельных COVID-сертификатов. Зарабатывали по 5 млн гривенВчера, 16:14 - 703 4
Гетманцев о налоговой амнистии: основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не пошелВчера, 15:32 - 6225 7
Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорогВчера, 13:05 - 3580 22
Майнинг в землянке: на Киевщине криптофермер украл электроэнергии на миллион гривенВчера, 11:13 - 3423 14
Нардеп рассказал, как решить проблему с «зарплатами в конвертах» в УкраинеВчера, 11:03 - 2776 18
Налоговая амнистия: какие активы нельзя задекларироватьВчера, 19:02 - 2580 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1319
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1847 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2004
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 535
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1641 1