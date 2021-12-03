Стоимость Большой Кольцевой вокруг Киева оказалась выше, чем в ФРГ и США

Компания Укравтодор начала торги, на которых будет определен подрядчик на строительство первого участка Большой Кольцевой дороги вокруг Киева.
Об этом сообщает издание «Наші гроші», сообщая о рекордной ожидаемой стоимости и коррупционных рисках.
Речь идет о первом участке дороги, протяженностью 18 км, с ожидаемой стоимостью 5,35 млрд гривен. По мнению экспертов, расценки в Украине выше, чем себестоимость километра дороги в Америке, ФРГ или Китае.
Участок предусматривает строительство отрезка от трассы М-07 Киев — Ковель — Ягодин до М-06 Киев — Чоп. Проект предусматривает строительство девяти искусственных сооружений, в том числе двух мостов, шести путепроводов и одной эстакады.
Издание пишет, что ожидаемая стоимость составила 300 млн гривен за километр, тогда как всего год назад в Укравтодоре утверждали, что нормальная цена строительства новых дорог в Украине — 170 млн гривен за километр.
Центр транспортных стратегий утверждает, что проект Укравтодора предусматривает одну из самых высоких себестоимостей дорожного километра в мире.
Кроме того, Кабинет Министров Украины определил этот проект как «экспериментальный» и запланировал под него ряд новшеств:
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