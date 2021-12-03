Рада продлила мораторий на банкротство государственных угольных шахт

Верховная Рада приняла закон, который предлагает продлить еще на два года действие моратория на банкротство государственных угледобывающих шахт, срок которого истекает 1 января 2022 года.

За принятие законопроекта №6347 “О внесении изменений в статью 1 Закона Украины “О восстановлении платежеспособности государственных угледобывающих предприятий” относительно продления срока действия моратория на исполнительные производства, меры принудительного исполнения решений и возбуждения дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий” проголосовали 317 народных депутатов.

Документ предусматривает продление на 2 года срока действия моратория на реализацию исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в отношении государственных угледобывающих предприятий, наложение арестов и запретов на отчуждение имущества в таких исполнительных производствах, моратория на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий – с 1 января 2022 года до 1 января 2024 года.

Необходимость принятия данного закона была обусловлена тем, что на сегодня, несмотря на принимаемые меры, государственные угледобывающие предприятия находятся в сложном финансово-экономическом положении.

Авторы документа убеждены, что продление моратория позволит обеспечить дальнейшую постоянную работу государственных угольных предприятий, уменьшит социальное напряжение в шахтерских коллективах и соответствующих угледобывающих регионах, позволит провести соответствующее переоснащение действующих шахт и не допустить необоснованного их закрытия путем ареста счетов и начала процедур банкротства.

На сегодня на подконтрольной территории Украины находятся 11 государственных угледобывающих предприятий, которые объединяют 33 шахты, обеспечивающие почти десятую часть общей по стране угледобычи. Подавляющее большинство государственных шахт – убыточны, длительное время функционируют в кризисных условиях, износ их основных фондов составляет 61%, и при отсутствии законодательной защиты они практически сразу могут быть признаны банкротами.

Государственными угледобывающими предприятиями в 2014 году было добыто 7,8 млн тонн угля, в 2015 году – 6,7 млн тонн, в 2016 году – 5,8 млн тонн, в 2017 году – 4,8 млн тонн, в 2018 году – 4,1 млн тонн, в 2019 году – 3,6 млн тонн, в 2020 году – 2,9 млн тонн.