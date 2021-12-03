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Рада продлила мораторий на банкротство государственных угольных шахт

Рада продлила мораторий на банкротство государственных угольных шахт

Верховная Рада приняла закон, который предлагает продлить еще на два года действие моратория на банкротство государственных угледобывающих шахт, срок которого истекает 1 января 2022 года.

За принятие законопроекта №6347 “О внесении изменений в статью 1 Закона Украины “О восстановлении платежеспособности государственных угледобывающих предприятий” относительно продления срока действия моратория на исполнительные производства, меры принудительного исполнения решений и возбуждения дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий” проголосовали 317 народных депутатов.

Документ предусматривает продление на 2 года срока действия моратория на реализацию исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в отношении государственных угледобывающих предприятий, наложение арестов и запретов на отчуждение имущества в таких исполнительных производствах, моратория на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий – с 1 января 2022 года до 1 января 2024 года.

Необходимость принятия данного закона была обусловлена тем, что на сегодня, несмотря на принимаемые меры, государственные угледобывающие предприятия находятся в сложном финансово-экономическом положении.

Авторы документа убеждены, что продление моратория позволит обеспечить дальнейшую постоянную работу государственных угольных предприятий, уменьшит социальное напряжение в шахтерских коллективах и соответствующих угледобывающих регионах, позволит провести соответствующее переоснащение действующих шахт и не допустить необоснованного их закрытия путем ареста счетов и начала процедур банкротства.

На сегодня на подконтрольной территории Украины находятся 11 государственных угледобывающих предприятий, которые объединяют 33 шахты, обеспечивающие почти десятую часть общей по стране угледобычи. Подавляющее большинство государственных шахт – убыточны, длительное время функционируют в кризисных условиях, износ их основных фондов составляет 61%, и при отсутствии законодательной защиты они практически сразу могут быть признаны банкротами.

Государственными угледобывающими предприятиями в 2014 году было добыто 7,8 млн тонн угля, в 2015 году – 6,7 млн тонн, в 2016 году – 5,8 млн тонн, в 2017 году – 4,8 млн тонн, в 2018 году – 4,1 млн тонн, в 2019 году – 3,6 млн тонн, в 2020 году – 2,9 млн тонн.

По материалам Укринформ
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