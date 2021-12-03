«Укрзализныця» повысила цену билетов в Kyiv Boryspil Express

Стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express, курсирующего между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь, увеличилась с 80 гривен до 100 гривен.
Почему возросла стоимость? В Укрзализныце рост стоимости проезда обосновали появлением комиссионного сбора при оформлении билетов на этом маршруте. Его размер составляет 20 грн, и ранее он не применялся для поездов Kyiv Boryspil Express.
На сумму комиссионного сбора также увеличилась цена детских билетов в аэропорт. Теперь они стоят не 60 гривен, а 80 гривен.
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В результате таких изменений цена взрослого билета в экспрессе сравнялась со стоимостью проезда в автобусах Skybus, которые курсируют между Киевом и аэропортом Борисполь.
В «Укрзализныце» пообещали направить дополнительные доходы от подорожания билетов на совершенствование системы продажи и другие цели.
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