0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0

«Укрзализныця» повысила цену билетов в Kyiv Boryspil Express

«Укрзализныця» повысила цену билетов в Kyiv Boryspil Express

Стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express, курсирующего между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь, увеличилась с 80 гривен до 100 гривен.

Почему возросла стоимость? В Укрзализныце рост стоимости проезда обосновали появлением комиссионного сбора при оформлении билетов на этом маршруте. Его размер составляет 20 грн, и ранее он не применялся для поездов Kyiv Boryspil Express.

На сумму комиссионного сбора также увеличилась цена детских билетов в аэропорт. Теперь они стоят не 60 гривен, а 80 гривен.

Читайте также: Укрзализныця назвала самые популярные направления на новогодние прездники

В результате таких изменений цена взрослого билета в экспрессе сравнялась со стоимостью проезда в автобусах Skybus, которые курсируют между Киевом и аэропортом Борисполь.

В «Укрзализныце» пообещали направить дополнительные доходы от подорожания билетов на совершенствование системы продажи и другие цели.

Справка Finance.ua:

  • железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом Борисполь «Укрзализныця» открыла 30 ноября 2018 года;
  • за три года на маршруте было перевезено почти 2 млн пассажиров.
По материалам Avianews.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.