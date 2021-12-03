Налоговая скидка: в каких случаях она доступна

Налоговая скидка – это возможность возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц, который был удержан из заработной платы. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, изучил подробности.
Получить «кешбэк» от государства можно при условии, что средства были потрачены на:
Каждый из видов расходов предусматривает определенные условия, при которых можно получить скидку и вернуть часть средств.
Так, например, приобретенные товары и услуги должны быть предоставлены исключительно отечественными производителями, а размер потраченной суммы не должен превышать ваш годовой доход.
Перед началом оформления скидки вам пригодится статья 166 Налогового Кодекса Украины.
Больше читайте в материале Finance.ua – Налоговая скидка. Как вернуть часть уже уплаченных налогов
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