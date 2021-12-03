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Налоговая скидка: в каких случаях она доступна

Налоговая скидка: в каких случаях она доступна

Налоговая скидка – это возможность возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц, который был удержан из заработной платы. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, изучил подробности.

Получить «кешбэк» от государства можно при условии, что средства были потрачены на:

  • получения образования и обучения – сюда входят детские сады, школы, общеобразовательные учреждения, учреждения высшего и среднего образования, профессионально-технические заведения и внешкольное обучение (кружки, секции и т. п);
  • ипотечный кредит на жилье, а именно на выплату процентов по такому кредиту;
  • страховые платежи за страхование жизни;
  • пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды;
  • пожертвования и благотворительные взносы в пользу физических лиц и неприбыльных организаций;
  • переоборудование транспортного средства на альтернативные виды топлива – газ или биотопливо;
  • арендную плату, уплаченную человеком со статусом внутренне перемещенного лица;
  • покупку или строительство доступного жилья, которое было построено или строится при государственной поддержке – жилые комплексы, квартиры и тому подобное;
  • усыновление ребенка – имеются в виду расходы, связанные с усыновлением, такие как уплата государственной пошлины, оплата услуг и прочее;
  • оплату услуг по вспомогательным репродуктивным технологиям – например, за искусственное оплодотворение;
  • расходы, связанные с COVID-19 – покупка антисептических и лекарственных средств, медицинского оборудования и тому подобное.

Каждый из видов расходов предусматривает определенные условия, при которых можно получить скидку и вернуть часть средств.

Так, например, приобретенные товары и услуги должны быть предоставлены исключительно отечественными производителями, а размер потраченной суммы не должен превышать ваш годовой доход.

Перед началом оформления скидки вам пригодится статья 166 Налогового Кодекса Украины.

Больше читайте в материале Finance.ua – Налоговая скидка. Как вернуть часть уже уплаченных налогов

По материалам Finance.UA
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