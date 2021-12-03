Налоговая скидка: в каких случаях она доступна

Налоговая скидка – это возможность возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц, который был удержан из заработной платы. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, изучил подробности.

Получить «кешбэк» от государства можно при условии, что средства были потрачены на:

получения образования и обучения – сюда входят детские сады, школы, общеобразовательные учреждения, учреждения высшего и среднего образования, профессионально-технические заведения и внешкольное обучение (кружки, секции и т. п);

ипотечный кредит на жилье, а именно на выплату процентов по такому кредиту;

страховые платежи за страхование жизни;

пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды;

пожертвования и благотворительные взносы в пользу физических лиц и неприбыльных организаций;

переоборудование транспортного средства на альтернативные виды топлива – газ или биотопливо;

арендную плату, уплаченную человеком со статусом внутренне перемещенного лица;

покупку или строительство доступного жилья, которое было построено или строится при государственной поддержке – жилые комплексы, квартиры и тому подобное;

усыновление ребенка – имеются в виду расходы, связанные с усыновлением, такие как уплата государственной пошлины, оплата услуг и прочее;

оплату услуг по вспомогательным репродуктивным технологиям – например, за искусственное оплодотворение;

расходы, связанные с COVID -19 – покупка антисептических и лекарственных средств, медицинского оборудования и тому подобное.

Каждый из видов расходов предусматривает определенные условия, при которых можно получить скидку и вернуть часть средств.

Так, например, приобретенные товары и услуги должны быть предоставлены исключительно отечественными производителями, а размер потраченной суммы не должен превышать ваш годовой доход.

Перед началом оформления скидки вам пригодится статья 166 Налогового Кодекса Украины.

Больше читайте в материале Finance.ua – Налоговая скидка. Как вернуть часть уже уплаченных налогов