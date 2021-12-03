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Украинский фонд стартапов получит 50 млн грн из бюджета в 2022 году — министр финансов

Украинский фонд стартапов получит 50 млн грн из бюджета в 2022 году — министр финансов

Из бюджета на 2022 год украинскому фонду стартапов будет выделено 50 млн грн на поддержку украинских проектов.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба USF.

Отмечается, что в начале своей деятельности Фонд выдавал стартапам всего два вида грантов: в размере $25 тысяч на стадии pre-seed и $50 тысяч для seed.

На сегодня Фонд также выдает гранты до $10 тысяч для прохождения акселерации в украинских и международных акселераторах и инновационные ваучеры в размере до $10 тысяч для участия в крупных международных мероприятиях. Также Фонд проводит программу Корпоративные инновации с Европейской Бизнес Ассоциацией. Программа позволяет метчить стартапы и корпорации. Суммарно стартап может получить от Фонда до 95 тысяч долларов.

В целом с момента основания Фонд получил более четырех тысяч заявок от стартапов, из которых более 200 получили финансирование на общую сумму в размере $6,3 млн (166,9 млн гривен).

Сообщается, что каждый второй стартап-победитель уже привлек дополнительные инвестиции, общая сумма которых составляет около $30 млн.

С 2022 года в питчингах стартапов будут участвовать инвестиционные партнеры, среди которых венчурные фонды TA Ventures, iCLUB, Flyer One Ventures, BRISE Capital и JKR Investment Group.

По материалам Финансовый клуб
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