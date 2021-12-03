Украинский фонд стартапов получит 50 млн грн из бюджета в 2022 году — министр финансов

Из бюджета на 2022 год украинскому фонду стартапов будет выделено 50 млн грн на поддержку украинских проектов.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба USF.
Отмечается, что в начале своей деятельности Фонд выдавал стартапам всего два вида грантов: в размере $25 тысяч на стадии pre-seed и $50 тысяч для seed.
На сегодня Фонд также выдает гранты до $10 тысяч для прохождения акселерации в украинских и международных акселераторах и инновационные ваучеры в размере до $10 тысяч для участия в крупных международных мероприятиях. Также Фонд проводит программу Корпоративные инновации с Европейской Бизнес Ассоциацией. Программа позволяет метчить стартапы и корпорации. Суммарно стартап может получить от Фонда до 95 тысяч долларов.
В целом с момента основания Фонд получил более четырех тысяч заявок от стартапов, из которых более 200 получили финансирование на общую сумму в размере $6,3 млн (166,9 млн гривен).
Сообщается, что каждый второй стартап-победитель уже привлек дополнительные инвестиции, общая сумма которых составляет около $30 млн.
С 2022 года в питчингах стартапов будут участвовать инвестиционные партнеры, среди которых венчурные фонды TA Ventures, iCLUB, Flyer One Ventures, BRISE Capital и JKR Investment Group.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорог5 ч. назад - 1882 17
Нардеп рассказал, как решить проблему с «зарплатами в конвертах» в Украине7 ч. назад - 1901 13
Майнинг в землянке: на Киевщине криптофермер украл электроэнергии на миллион гривен7 ч. назад - 1869 9
Австрия призывает ввести в эксплуатацию «Северный поток-2»9 ч. назад - 911 7
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкцияВчера, 19:00 - 1508 5
Гетманцев отчитался о первой неделе борьбы со скруткамиВчера, 20:03 - 3665 4
Нардеп рассказал, как решить проблему с «зарплатами в конвертах» в Украине7 ч. назад - 1901 13
Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорог5 ч. назад - 1882 17
Майнинг в землянке: на Киевщине криптофермер украл электроэнергии на миллион гривен7 ч. назад - 1869 9
Гетманцев о налоговой амнистии: основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не пошел2 ч. назад - 1641 4
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1283
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1822 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1973
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 528
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1617 1