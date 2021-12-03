Закон о госбюджете опубликовали в «Голосе Украины»

В газете Верховной Рады «Голос Украины» 14 декабря опубликован текст Закона «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», согласно которому доходы государственного бюджета на следующий год составляют 1,323 трлн грн, а расходы предусмотрены в сумме 1,499 трлн грн.
Об этом сообщается на сайте издания.
Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины в сумме 188,79 млрд гривен, в том числе предельный объем дефицита общего фонда госбюджета — 160,26 млрд грн, предельный объем дефицита специального фонда Государственного бюджета — 28,54 млрд грн. Предельный объем государственного долга по состоянию на 31 декабря 2022 года определен в сумме 2,725 трлн гривен.
Минимальная заработная плата в 2022 году составит: с 1 января — 6500 гривен, а с 1 октября — 6700 гривен.
Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере 2 393 грн (с 1 января), 2 508 грн (с 1 июля), 2 589 грн (с 1 декабря). Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января составит 2 100 грн, с 1 июля — 2 201 грн, с 1 декабря — 2 272 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января — 2 618 грн, с 1 июля — 2 744 грн, с 1 декабря — 2 833 грн; для трудоспособных лиц: с 1 января — 2 481 грн, с 1 июля — 2 600 грн, с 1 декабря — 2 684 грн.
Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год». 10 декабря документ подписали
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