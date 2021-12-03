Сколько зарабатывают в Украине онлайн (инфографика)

Платежная платформа Payoneer провела исследование касательно доходов украинцев, которые зарабатывают на международных рынках. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал детали.

С третьего квартала 2020 по третий квартал 2021 средний доход фрилансеров увеличился на 20%, ІТ-компаний — на 28%.

В то же время первые за июль-сентябрь заработали в среднем $ 3 720, а вторые — $ 4 390. Больше всего за третий квартал года заработали онлайн-продавцы — в среднем $ 9 860, и стримеры — $ 5 810.

С третьего квартала 2020 по третий квартал 2021 больше всего увеличился средний доход владельцев туристического жилья, которые сдают его в аренду, — на 85%. За июль-сентябрь 2021 они заработали в среднем $ 1 970. В то же время почти на четверть (23%) увеличилось и количество самих арендодателей.

«Например, владельцы туристического жилья, которые сдают его в аренду, за третий квартал 2021 заработали больше всего за 2 года, или на 31% больше, чем за соответствующий период 2019 года. Это чрезвычайно положительные результаты», — отметил Игорь Ковалёв, генеральный директор Payoneer в Украине и Беларуси.

Больше чем в 1,5 раза (58%) увеличился средний доход креаторов на социальных платформах — если в прошлом году в третьем квартале они заработали $ 990, то в этом — $ 1 570 за тот же период.

Почти на треть (28%) за год увеличился средний доход украинских ІТ-компаний, которые работают с иностранными клиентами. За июль-сентябрь 2021 они заработали в среднем $ 4 390.

В то же время увеличилось и количество самих компаний — на 7% с третьего квартала 2020 по третий квартал 2021.

Предыдущий квартал оказался успешным и для* фрилансеров,* которые зарабатывают на международных фриланс-биржах. Их доход повысился в среднем на 20% в сравнении с июлем-сентябрем прошлого года. За третий квартал 2021 они получили в среднем $ 3 720. К тому же стало больше и самих специалистов — на 14%.

Доход стоковых фотографов увеличился на 8%, за июль-сентябрь они заработали в среднем $ 1 310. В то же время с третьего квартала 2020 по третий квартал 2021 увеличилось и количество стокеров — на 11%.

Больше всего за третий квартал года заработали онлайн-продавцы, которые работают на международных торговых площадках, — в среднем $ 9 860, и стримеры — $ 5 810.