Гетманцев о налоговой амнистии: основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не пошел

Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии крупные суммы, но основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика еще не пошел, прокомментировал ход амнистии капиталов глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Динамику мы видим очень положительную. У нас идут довольно крупные суммы. Но вот тот основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам парламентария, сейчас в рамках налоговой амнистии задекларировано примерно 300 млн грн.

«Но мы выполняем разъяснительную работу, делаем все возможное, чтобы банки, которые, к сожалению, стали основным барьером в этом процессе, заработали», — добавил Гетманцев.

Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го. В то же время декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции. Закон предусматривает уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам: 5% – общая ставка, 7 и 9% – в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенным в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до подачи декларации.