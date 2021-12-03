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ГНС сообщила, сколько провела проверок РРО

ГНС сообщила, сколько провела проверок РРО

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, выяснил в ГНС о проводении фактических проверок касательно информации в системе учета данных регистраторов расчетных операций.

На сегодня в Украине функционирует система учета данных регистраторов расчетных операций (СУД РРО), которая обеспечивает эффективный сбор в информационную систему ГНС копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков от всех РРО, которые функционируют в Украине на законных основаниях.

Информация с СУД РРО — единственный в Украине источник информации о проведенных расчетных операциях всеми субъектами хозяйствования (в разрезе видов деятельности, налогов и товаров) и имеет широкое практическое применение в повседневной работе ГНС, деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций и субъектов хозяйствования.

ГНС постоянно используется информация из СУД РРО, в частности, для аналитической и контрольно-проверочной работы.

Анализируется объем расчетных операций, проводимых через РРО, наличие всех необходимых реквизитов в расчетных документах, соответствие цен требованиям законодательства. Также данные СУД РРО сравниваются с другими отчетными данными на их соответствие.

Проверяют компании, которые:

  • имеют выручки, не превышающие минимальные затраты на содержание хозяйственных объектов;
  • осуществляют реализацию подакцизной продукции (алкогольные напитки) по ценам ниже установленных минимальных розничных цен;
  • имеют расхождения между данными РРО/ПРРО и другими данными отчетности и т.д.

По результатам анализа информации СУД РРО ГНС организовано и проведено более 5 тыс. фактических проверок рисковых СХ, по результатам которых применено 222,7 млн грн штрафных (финансовых) санкций.

Справка Finance.ua:

  • ГНС реализован электронный сервис, который позволяет покупателям товаров (услуг) осуществлять поиск и просмотр фискального кассового чека, который формируется РРО/ПРРО.
  • после совершения покупки покупатели могут провести просмотр фискального кассового чека, применив электронный сервис «Поиск фискального чека», который функционирует в открытой части «Электронного кабинета». Доступ к сервису осуществляется в режиме реального времени (24/7/365) без идентификации личности. Поиск электронного чека производится по его фискальному номеру и дате.
По материалам Finance.UA
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