«Большая стройка» добавила к ВВП от 3,5% до 6,2% — Укравтодор

Во время международного семинара “Зимнее содержание дорог и общественных мест”, организуемого при поддержке Всемирной дорожной ассоциации (PIARC), заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко отметил, что только за 2 года реализации программа президента Владимира Зеленского “Большая стройка” добавила к ВВП государства от +3,5% до +6,2%.
“Инфраструктура – одна из самых масштабных и важнейших отраслей, от которой зависит благосостояние людей и конкурентоспособность Украины на мировой арене”, – написал он в Facebook по итогам семинара.
Ивко добавил, что в рамках “Большой стройки” с 2019 года также было создано 200 тыс. новых рабочих мест в дорожной и смежных отраслях.
Для трансформации отрасли и создания предпосылки к ее стабильному прогрессу, Укравтодор ежегодно увеличивает масштабы работ и повышает качество работ и контроля. Служба также сосредотачивается на системности и устойчивости в реализации дорожной политики и предпринимает меры по сохранению дорог.
По словам Ивко, важным направлением развития дорожной отрасли является максимальная диджитализация работы. В будущем 95% планирования развития дорожной инфраструктуры будет проходить с помощью digital-инструментов, а 100% работы с заказчиками – в прозрачном цифровом пространстве.
“В настоящее время уже наработана база для 10-летнего развития отрасли. Мы имеем четкое видение восстановления дорожной отрасли на ближайшие 5 лет и уверены в будущих результатах. Убежден, что вместе мы сможем трансформировать страну”, – отметил замглавы Укравтодора.
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