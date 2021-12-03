В Минэкономики определили наиболее привлекательные отрасли для инвестиций в Украину

Для инвестиций в Украину наиболее привлекательными отраслями являются машиностроение, энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство, строительство.

Об этом стало известно из встречи первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко с региональным директором Всемирного банка Арупом Бенерджи, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Наиболее привлекательными отраслями для инвестиций в Украину являются машиностроение, энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство, строительство. Поэтому, надеюсь, эти приоритеты найдут свое отражение в Стратегии партнерства с Украиной на 2022-2026 годы», – отметила Свириденко.

В ходе переговоров было рассмотрено состояние подготовки новой Стратегии партнерства Украины и Всемирного банка на 2022-2026 годы и обсуждены ключевые вопросы сотрудничества.

Консультации по подготовке Стратегии продлятся до февраля 2022 года, а первый проект ожидается представить в марте следующего года.

В то же время украинская сторона отметила, что рассчитывает на консультативно-совещательную и экспертную поддержку Всемирного банка по реформированию государственных предприятий, привлечению инвестиций в государственно-частное партнерство, обеспечению макрофинансовой устойчивости, внедрению земельной реформы, поддержке энергетического перехода, восстановлению критической и социальной инфраструктуры и т.д.

Как отмечалось в ходе встречи, Совет директоров Всемирного банка 17 декабря может принять решение о выделении Украине 300 миллионов евро в рамках второго транша по проекту «Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления».

Отдельно был обсужден вопрос увеличения конкурентоспособности экспорта Украины. Сейчас в Минэкономики проводится работа по законодательному и нормативно-правовому обеспечению эффективной деятельности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

В частности, консультационные услуги Всемирного банка включают диагностику торговой конкурентоспособности Украины, исследование и анализ внедрения технологий и цифровой трансформации, анализ «зеленого» (экологического) конкурентоспособности, набор инструментов по поддержке экспорта и техническую помощь.