0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

В Минэкономики определили наиболее привлекательные отрасли для инвестиций в Украину

В Минэкономики определили наиболее привлекательные отрасли для инвестиций в Украину

Для инвестиций в Украину наиболее привлекательными отраслями являются машиностроение, энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство, строительство.

Об этом стало известно из встречи первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко с региональным директором Всемирного банка Арупом Бенерджи, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Наиболее привлекательными отраслями для инвестиций в Украину являются машиностроение, энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство, строительство. Поэтому, надеюсь, эти приоритеты найдут свое отражение в Стратегии партнерства с Украиной на 2022-2026 годы», – отметила Свириденко.

В ходе переговоров было рассмотрено состояние подготовки новой Стратегии партнерства Украины и Всемирного банка на 2022-2026 годы и обсуждены ключевые вопросы сотрудничества.

Консультации по подготовке Стратегии продлятся до февраля 2022 года, а первый проект ожидается представить в марте следующего года.

В то же время украинская сторона отметила, что рассчитывает на консультативно-совещательную и экспертную поддержку Всемирного банка по реформированию государственных предприятий, привлечению инвестиций в государственно-частное партнерство, обеспечению макрофинансовой устойчивости, внедрению земельной реформы, поддержке энергетического перехода, восстановлению критической и социальной инфраструктуры и т.д.

Как отмечалось в ходе встречи, Совет директоров Всемирного банка 17 декабря может принять решение о выделении Украине 300 миллионов евро в рамках второго транша по проекту «Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления».

Отдельно был обсужден вопрос увеличения конкурентоспособности экспорта Украины. Сейчас в Минэкономики проводится работа по законодательному и нормативно-правовому обеспечению эффективной деятельности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

В частности, консультационные услуги Всемирного банка включают диагностику торговой конкурентоспособности Украины, исследование и анализ внедрения технологий и цифровой трансформации, анализ «зеленого» (экологического) конкурентоспособности, набор инструментов по поддержке экспорта и техническую помощь.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.