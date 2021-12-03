Новый ТРЦ в Киеве построят на месте книжного рынка на Петровке

Киевская городская госадминистрация 2 декабря выдала ООО «Книжный рынок» градостроительные условия и ограничения на строительство торгово-развлекательного комплекса в Оболонском районе г. Киева. Новый ТРЦ построят на месте легендарного рынка на Петровке — по ул. Вербовой, 17 и по просп. Степана Бандеры, 10б.
Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, пишет ubr.
Предельная высота здания — 45 м, центр будут строить вместе с паркингом на двух участках общей площадью 4,4 га.
«Наші гроші» пишут, что ООО «Книжный рынок» получило земельные участки в аренду в 2007 году на 5 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга. Договор предполагает поэтапный снос зданий и сооружений рынка и благоустройство прилегающих территорий. В 2012 году договор был продлен еще на 15 лет.
Эти участки частично находятся в пределах исторического ареала. Поэтому застройщику понадобится разрешение на выполнение строительных работ от Минкультуры.
Застройка указанных 4,4 га предусмотрена Детальным планом территории, утвержденным еще в 2016 году. Согласно документу, рыночный комплекс перестроят под ТРЦ с названием Petrovka-MALL. Указанное количество этажей — 6, а площадь помещений — 217 тыс. кв. м.
Владельцем «Книжного рынка» является шведская компания «Стадсис АБ», которая принадлежит девелоперу Вагифу Алиеву.
Напомним, в 2019 году исходные данные на строительство от КГГА получила компания «Б.В.», эксплуатирующая участок рядом с метро «Почайна». Но проектная документация в горсовет так и не поступила.
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