Украина вводит нововведения на границе: очереди станут меньше

Правительство запускает пилотный проект «Электронная очередь пересечения границы», благодаря которому очередь из грузовиков и фур на границе должна быть значительно уменьшена.
Об этом сообщили на сайте Государственной таможенной службы Украины.
«В течение длительного времени на пунктах пропуска складывается ситуация с задержками пересечения границы грузовым транспортом, в результате чего образуются большие очереди. Это создает неудобства как для водителей, так и для жителей приграничных регионов, представляет опасность для окружающей среды и движения транспорта. Более того, такие очереди приводят к миллионным убыткам бизнеса, вредят деловой репутации национальных экспортеров и перевозчиков, приводят к потере ими иностранных контрагентов, нарушению производственного цикла украинских предприятий с иностранными инвестициями», — сказано в сообщении.
В целях противодействия этому правительством был утвержден проект «Электронная очередь пересечения границы».
Такой комплексный сервис будет предусматривать:
Таким образом планируется достичь:
Такой комплексный сервис уже работает в ряде стран ЕС, в частности в Эстонии, Литве, Финляндии. Его эффективность положительно оценена Всемирной таможенной организацией как действенный инструмент, для решения проблемы очередей перед пунктами пропуска.
Проект будет реализовываться путем привлечения международной технической помощи без использования средств государственного бюджета.
Пока пилотный проект будет распространяться на грузовые автомобили и грузовые перевозки. По итогам проекта и законодательного урегулирования сервис можно будет распространить на всю территорию Украины и другие категории транспортных средств.
Ожидается, что внедрение данного проекта улучшит инвестиционный климат Украины и, в перспективе, приведет к увеличению количества рабочих мест.
Концепцией проекта «Электронная очередь пересечения границы» предусмотрено 3 месяца на развертывание сервиса. По результатам испытательного срока, в национальное законодательство будут имплементированы соответствующие нормы, и система управления очередями начнет свое функционирование.
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