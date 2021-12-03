Изменения в Налоговый кодекс не затронут рядовых украинцев - Офис Президента

Изменения в Налоговый кодекс, которые содержатся в принятом Верховной Радой законопроекте № 5600, не затронут рядовых граждан.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в эфире программы «Свобода слова».
«Если посмотреть на структуру налогов, которая была изменена этим законом, там практически не было ни одного налога, который мог бы задеть малого предпринимателя и рядового гражданина», — сказал Шурма.
По его словам, изменения в первую очередь касались ренты за добычу полезных ископаемых, что позволит изъять часть сверхдоходов недропользователей. Также основные изменения касаются аграрного сектора, который имеет значительный уровень тенизации.
Другие изменения в налоговое законодательство Шурма назвал незначительными.
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