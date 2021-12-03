Изменения в Налоговый кодекс не затронут рядовых украинцев - Офис Президента

Изменения в Налоговый кодекс, которые содержатся в принятом Верховной Радой законопроекте № 5600, не затронут рядовых граждан.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в эфире программы «Свобода слова».

«Если посмотреть на структуру налогов, которая была изменена этим законом, там практически не было ни одного налога, который мог бы задеть малого предпринимателя и рядового гражданина», — сказал Шурма.

По его словам, изменения в первую очередь касались ренты за добычу полезных ископаемых, что позволит изъять часть сверхдоходов недропользователей. Также основные изменения касаются аграрного сектора, который имеет значительный уровень тенизации.

Другие изменения в налоговое законодательство Шурма назвал незначительными.

Справка Finance.ua:

30 ноября Верховная Рада приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет;

принятие закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» (№ 5600) обеспечит Государственный бюджет на 2022 год дополнительными 18 миллиардами гривен;