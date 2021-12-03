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В Украине благоприятная среда для привлечения инвестиций в инфраструктуру — Всемирный банк

В Украине благоприятная среда для привлечения инвестиций в инфраструктуру — Всемирный банк

По оценке Всемирного банка, в Украине сформирована благоприятная правовая среда для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры государства.

Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Ирина Новикова во время семинара в рамках проекта Всемирного банка «Усиление использования государственно-частного партнерства путем лучшего управления государственными капитальными инвестициями в Украине», сообщает пресс-служба Минэкономики.

Новикова отметила, что важным результатом реализации первой фазы проекта Всемирного банка является усиление институционной способности органов государственной власти и органов местного самоуправления в части инициации, подготовки и реализации государственно-частного партнерства (ГЧП). Во время семинара представители Всемирного банка рассказали о потенциале государственно-частного партнерства для повышения качества жизни в Украине, в частности, о важности привлечения частного бизнеса в развитие социальной и экономической инфраструктуры на условиях ГЧП.

«Государственно-частное партнерство в Украине за последние несколько лет стало одним из наиболее перспективных инструментов привлечения инвестиций. Был проведен ряд успешных реформ и нововведений по приведению в соответствие действующего законодательства в сфере ГЧП к международным стандартам и практикам. Государственно-частное партнерство позволяет реализовать приоритетные и социально важные инфраструктурные проекты, а также способствует улучшению бизнес-климата в Украине», — отметила Новикова.

По материалам Укринформ
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