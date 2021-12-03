Почти половина украинцев хотели бы уехать на заработки в Германию — опрос

47,8% украинцев хотели бы уехать на постоянную или временную работу в Германию.
Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
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В свою очередь в Чехию хотели бы поехать поработать 38,1% опрошенных, в Австрию — 32,4, в Польшу — 31,3%, в Литву — 23,8%, в Словакию — 21,8%, в Венгрию — 13,4%, в Румынию — 7,8%, в Молдову — 6,7%. Ни в одну из этих стран не поехали бы с такой целью 32,7% и лишь 0,6% не нашли, что сказать.
Инфографика: dif.org.ua
В путешествие или на отдых хотели бы поехать в Германию 67,5% респондентов, в Австрию — 64,1%, в Чехию — 63,4%, в Литву — 52,1%, в Польшу — 51,7%, в Словакию — 49,4%, в Венгрию — 42,6%, в Румынию — 34,8%, в Молдову — 33%. Ни одну из этих стран не хотели бы посетить 7,8% украинцев, затруднились же с ответом 1,4%.
О готовности принять у себя в гостях жителей Польши при наличии возможностей заявили 74,3% респондентов, жителей Германии — 73,6%, Чехии — 72,3%, Литвы — 69%, Австрии — 67,7%, Словакии — 66,4%, Молдовы — 59%, Венгрии — 58,6%, Румынии — 53,6%. Никого из этих стран не хотят у себя видеть в гостях 7,8% опрошенных, а 1,4% с ответом затруднились.
Товары из Германии посоветовали бы покупать исходя из собственного опыта 79,9% респондентов, товары из Польши — 57,4%, из Чехии — 57,2%, из Австрии — 56,2%, из Литвы — 46,2%, из Словакии — 43,5%, из Венгрии — 38%, из Румынии — 29,4%, из Молдовы — 29,2%.
Опрос проводился по заказу Института центральноевропейской стратегии 22 октября — 12 ноября среди 2003 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.
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