Рынок труда: где украинцы находят место работы (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах и следит за рынком труда, узнал у dou.ua тенденции рынка труда в 2021 году.

В первой половине года топ-50 крупнейших ІТ-компаний вырос на 10 тысяч специалистов. Большинство компаний демонстрировали рекордный наем.

В течение года до нас долетали одиночные топики от Djinni о новом «потолке», сначала 8К весной, далее 10К, а потом вообще 12К в Tech Lead/Solution Architect. Однако кто бы что ни говорил, но пока даже 5К – это редкий зверь в украинском ІТ.

Согласно нашему летнему зарплатному опросу, более 5 тысяч долларов получают чуть больше 10% специалистов.

Где искали работу. Работу искали через рекомендации, LinkedIn и Djinni

Уже пятый год подряд узнаем у ІТ-специалистов, как они ищут работу. В топе остаются рекомендации друзей и коллег. Но доля LinkedIn и Djinni продолжает расти.

Большинство ІТ-специалистов следят за вакансиями, откликаются на них или общаются с рекрутерами, даже если не планируют менять работу. Среди ІТ-специалистов, которые сейчас работают и не ищут новую работу, половина не прочь сменить ее, если им предложат что-то интересное.

ІТ-специалисты работают из дома преимущественно и довольны этим. Интересно, что количество довольных ремоутом выросло почти вдвое, если сравнивать с 2020 годом. Люди окончательно привыкли к удаленному формату. Хотя проблемы все еще остаются: среди них овертаймы, недостаток коммуникации, а также уменьшение физической активности из-за карантина.

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