Уолл-стрит в «зеленой зоне»: S&P 500 обновил исторический максимум

10 декабря S&P 500 вырос на 0,95%, обновив исторический рекорд.

Согласно данным торгов, Dow Jones 10 декабря вырос до 35970,99 пункта (+0,6%), S&P 500 поднялся до 4712,02 пункта (+0,95%), тогда как Nasdaq Composite прибавил 0,73%, взлетев до 15630,6 пункта.

Среди компонентов Dow Jones самые сильные результаты по итогам пятничных торгов продемонстрировали Cisco Systems (+2,95%), Microsoft (+2,83%) и Apple (+2,80%). Топ аутсайдеров дня, по данным Investing.com, в рамках индекса возглавили Goldman Sachs Group (-1,37%) и Amgen (-0,79%).

В рядах S&P 500 наибольший рост в пятницу продемонстрировали Oracle Corporation (+15,61%), Ford Motor (+9,61%) и Broadcom (+8,27%), тогда как самое сильное падение было зафиксировано у Southwest Airlines Company (-3,76%), Ventas (-2,77%) и United Rentals (-2,45%).

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В рамках Nasdaq Composite активнее всего 10 декабря росли котировки Qutoutiao (+733,33%), SigmaTron International (+84,67%) и Vasta Platform (+52,49%), в то время как стоимость акций Everbridge упала на 45,39%, а бумаги AGM Group Holdings Inc Class A и Angion Biomedica Corp подешевели на 38,18% и 25,21% соответственно.

В пятницу Штаты представили свежие данные о росте потребительских цен, согласно которым инфляция в стране поднялась наибольшими с июня 1982 года темпами. Тем не менее, рынок отреагировал на статистику ростом: трейдеры рассчитывают на то, что темпы роста цен в США вплотную приблизились к пиковым значениям.

Так, по данным Минтруда, годовая инфляция в Соединенных Штатах по итогам прошлого месяца составила 6,8%. В октябре показатель достиг 6,2%, а в сентябре – 5,4%.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, ожидать существенного снижения рынка акций США в ближайшей перспективе не стоит. Согласно рекомендациям, представленным стратегами банка, инвесторам следует покупать бумаги с высокими темпами роста и высокой маржей.