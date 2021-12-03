В каких случаях даритель может расторгнуть договор дарения

Право дарителя на расторжение договора дарения является срочным, ведь оно существует до тех пор, пока существует вещь, которая является предметом договора. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у sud.ua детали.
Когда можно расторгнуть договор. Даритель вправе требовать расторжения договора дарения недвижимых вещей или иного особо ценного имущества:
Даритель имеет право требовать расторжения договора дарения, если на момент предъявления требования дар является сохраненным.
В случае расторжения договора дарения одаряемый обязан вернуть подарок в натуре.
Расторжение договора является основанием прекращения права собственности на подаренную вещь у одаряемого. Одаряемый обязуется вернуть вещь дарителю в натуре с учетом возможного нормального износа на время пребывания у одаряемого и в том виде, в котором она существовала на момент расторжения договора.
Выводы. Расторгнуть договор дарения даритель имеет право только при условии наличия подарка в натуре, то есть когда подарок на момент предъявления такого требования является сохраненным.
Если вещь была отчуждена третьему лицу, ее возвращение не является возможным.
Даритель может требовать расторжения договора дарения только в том случае, когда дар на момент предъявления требования является сохраненным, то есть находится в собственности одаряемого и его состояние отвечает его назначению.
Наличие у одаряемого права собственности на предмет дара является неотъемлемой составляющей сохранности дара на момент предъявления дарителем требования о расторжении договора.
Сохранность дара предполагает нахождение дара в собственности именно одаряемого, а не только его физическое наличие как вещи – предмета материального мира. Отсутствие дара в собственности одаряемого не будет соответствовать критерию сохранности дара.
Таким образом, если одаряемому дар не принадлежит на праве собственности на момент расторжения договора дарения, то при отсутствии вещи (сохранности имущества) правовые последствия для возврата дара в натуре на основании части первой статьи 727 ГК Украины не возникают.
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