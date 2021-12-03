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Шмыгаль анонсировал постепенное снижение потребительской инфляции

Шмыгаль анонсировал постепенное снижение потребительской инфляции

Потребительская инфляция в ноябре 2021 года в годовом измерении замедлилась до 10,3% (с 10,9% в октябре).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

«В ноябре 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 10,3% (с 10,9% в октябре). Потребительская инфляция и в дальнейшем будет постепенно снижаться. Этому будут способствовать лучшие урожаи в этом году, коррекция цен на мировых товарных рынках, сравнительно крепкий курс гривны в 2021 году, исчерпание эффектов низкой базы сравнения», — отметил он.

По словам премьер-министра, важную роль в сдерживании инфляции также сыграл меморандум с местной властью, благодаря которому тарифы на тепло и горячую воду для людей остаются без изменений до конца отопительного сезона.

По материалам Укринформ
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